Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar com a menor estranger no acompanyat
La Policia Nacional investiga si hi ha més casos similars a la província de famílies que busquen obtenir els beneficis associats a aquesta situació administrativa
La Policia Nacional ha detingut els pares d’un menor a Girona per abandonar-lo davant d’una comissaria amb l’objectiu que fos reconegut com a menor estranger no acompanyat (MENA) i obtenir els beneficis associats a aquesta situació administrativa.
Els fets es van iniciar quan els agents, durant el procés d’inscripció del menor al registre de MENAs, van comprovar que el passaport indicava un domicili a la ciutat de Girona, cosa que va generar sospites. Després de les gestions pertinents, van localitzar i detenir els progenitors. Ambdós van quedar acusats d'abandonament, foment de la immigració il·legal i frau a la Seguretat Social.
Un cop finalitzades les diligències, els pares van ser posats en llibertat i el menor va ser lliurat a la tutela de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l’Adolescència (DGPPIA), que va adoptar les mesures corresponents i finalment el menor va ser lliurat als seus pares.
Investigació oberta
Segons la Policia Nacional, es tracta del primer cas a Girona amb aquest patró delictiu, tot i que continuen obertes diverses línies d’investigació per determinar si hi ha més casos similars. Cal recordar que el mateix cos policial va desmantellar una xarxa de famílies que a Tarragona va utilitzar els seus fills per obtenir 1,5 milions fent-los passar per menors no acompanyats. Com el cas de Girona, els 30 acusats van acabar detinguts per presumpte abandonament de menors, afavoriment de la immigració il·legal i frau a l'administració.
