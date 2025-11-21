Un foc a la xemeneia del restaurant Normal dels germans Roca causa danys a l'altell i a la cuina
S'han desallotjat veïns del bloc del Barri Vell de Girona i una persona amb mobilitat reduïda ha quedat confinada a casa seva
Ensurt aquest divendres de matinada al Barri Vell de Girona per un incendi al restaurant Normal dels germans Roca, que no ha provocat ferits.
Els Bombers s’han desplaçat amb sis dotacions després de rebre l’avís, a un quart d’una, alertats que sortia fum de la part superior del local, situat a la plaça de l’Oli i integrat en un edifici amb dues escales.
En arribar-hi, els efectius han constatat que molts veïns ja s’estaven desallotjant pel seu compte i han acabat de fer sortir tothom, excepte una persona amb mobilitat reduïda que ha quedat confinada a casa seva, al quart pis.
Els Bombers han detectat que alguna cosa cremava al celobert i han comprovat que l’origen del foc era la xemeneia del restaurant. Les espurnes havien pres en materials propers i havien anat fins al celobert.
El foc s’ha pogut extingir ràpidament -pocs minuts després de la una i, un cop apagat, s’ha iniciat la ventilació i les tasques de revisió.
Altell i cuina
Durant la inspecció, han trobat restes de brases actives a la xemeneia, que han acabat d’extingir. A les dues de la matinada, el local ja estava ventilat i s’ha pogut començar la revisió dels pisos superiors. Finalment, el foc ha afectat l’altell del restaurant i part de la cuina propera a la campana, segons han informat els Bombers.
Els serveis d’emergència també han avisat les companyies de subministrament i han tallat les claus de pas. A dos quarts de set, els veïns han pogut tornar a casa.
A banda dels Bombers, fins a la zona també s’hi han desplaçat la Policia Municipal de Girona i el SEM.
Aquest és el segon incendi recent en un establiment dels germans Roca: fa pocs dies, al restaurant Mas Marroch de Vilablareix, va cremar completament la cúpula de fusta i altres estances adjacents.
Obriran "al més aviat possible"
Les reaccions no han tardat a fer-se sentir. El germà mitjà dels Roca, Josep, ha informat del succés a través de la xarxa X, on ha explicat que ningú havia pres mal i ha agraït la feina dels Bombers i de la Policia Municipal de Girona. També ha assegurat que no ha estat “res greu que no es pugui arreglar” i que intentaran “obrir al més aviat possible”, tot detallant que l’incendi s’ha originat a la cuina i ha provocat “poca destrossa”. A més, ha lamentat “les molèsties als veïns i als companys del Mur” arran de l’incident.
- Xollo fiscal: el nou criteri d’Hisenda que permet deduir la hipoteca a la Renda fins i tot si ja has venut la casa
- La impactant quantitat de multes que han posat els nous radars fixos de Girona en tres mesos
- Sandra Guitart: «A la primera festa van venir tres o quatre nois, no sé si eren gais»
- Alerta per nevades a cotes baixes a l'Empordà fins dissabte
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
- La cadena de botigues 'low cost' Action aterra a Banyoles
- Adeu a l'illa de la cuina: ja està passada de moda