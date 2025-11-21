Girona debat com integrar formigó i verd urbà per impulsar la renaturalització de la ciutat davant el repte climàtic
Les hortes de Santa Eugènia, els horts urbans, els escocells i els models de Vic i Gijón centren el Repensem Girona
Girona reflexiona sobre com integrar formigó i verd urbà per avançar cap a la renaturalització de la ciutat i fer-la més resilient davant el repte climàtic. "L'objectiu és aconseguir generar processos com els que es donen a la natura, per fer que la ciutat tingui un ecosistema més robust", subratlla el tècnic de Paisatge i Biodiversitat de l'ajuntament Marc Rosdevall. La transició ecosocial ha centrat aquest matí les jornades de debat Repensem Girona. Al costat dels exemples de Vic i Gijón, també s'ha parlat dels projectes que la ciutat tira endavant com el GiroNat (centrat a les hortes de Santa Eugènia), els horts urbans de Sant Narcís, l'arbrat a patis escolars o l'aposta per plantar espècies als escocells que ajudin a controlar plagues.
- Xollo fiscal: el nou criteri d’Hisenda que permet deduir la hipoteca a la Renda fins i tot si ja has venut la casa
- La impactant quantitat de multes que han posat els nous radars fixos de Girona en tres mesos
- Sandra Guitart: «A la primera festa van venir tres o quatre nois, no sé si eren gais»
- Alerta per nevades a cotes baixes a l'Empordà fins dissabte
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
- La cadena de botigues 'low cost' Action aterra a Banyoles
- Adeu a l'illa de la cuina: ja està passada de moda