Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona debat com integrar formigó i verd urbà per impulsar la renaturalització de la ciutat davant el repte climàtic

Les hortes de Santa Eugènia, els horts urbans, els escocells i els models de Vic i Gijón centren el Repensem Girona

Visita a les hortes de Santa Eugènia durant les jornades Repensem Girona

Visita a les hortes de Santa Eugènia durant les jornades Repensem Girona / Xavier Pi (ACN)

Xavier Pi / ACN

Marina López / ACN

Girona

Girona reflexiona sobre com integrar formigó i verd urbà per avançar cap a la renaturalització de la ciutat i fer-la més resilient davant el repte climàtic. "L'objectiu és aconseguir generar processos com els que es donen a la natura, per fer que la ciutat tingui un ecosistema més robust", subratlla el tècnic de Paisatge i Biodiversitat de l'ajuntament Marc Rosdevall. La transició ecosocial ha centrat aquest matí les jornades de debat Repensem Girona. Al costat dels exemples de Vic i Gijón, també s'ha parlat dels projectes que la ciutat tira endavant com el GiroNat (centrat a les hortes de Santa Eugènia), els horts urbans de Sant Narcís, l'arbrat a patis escolars o l'aposta per plantar espècies als escocells que ajudin a controlar plagues.

· Estem treballant per ampliar aquesta informació

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Xollo fiscal: el nou criteri d’Hisenda que permet deduir la hipoteca a la Renda fins i tot si ja has venut la casa
  2. La impactant quantitat de multes que han posat els nous radars fixos de Girona en tres mesos
  3. Sandra Guitart: «A la primera festa van venir tres o quatre nois, no sé si eren gais»
  4. Alerta per nevades a cotes baixes a l'Empordà fins dissabte
  5. Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
  6. La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
  7. La cadena de botigues 'low cost' Action aterra a Banyoles
  8. Adeu a l'illa de la cuina: ja està passada de moda

Mor Santi Reixach, alcalde de la Vall de Bianya i president del Consell de la Garrotxa

Mor Santi Reixach, alcalde de la Vall de Bianya i president del Consell de la Garrotxa

Íñiguez: "M'agradaria que abans que marxés Amihere pogués començar a jugar Bibby"

Íñiguez: "M'agradaria que abans que marxés Amihere pogués començar a jugar Bibby"

Les imatges de la primera enfarinada a la Cerdanya i el Ripollès

Les imatges de la primera enfarinada a la Cerdanya i el Ripollès

Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar com a menor estranger no acompanyat

Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar com a menor estranger no acompanyat

Girona debat com integrar formigó i verd urbà per impulsar la renaturalització de la ciutat davant el repte climàtic

Girona debat com integrar formigó i verd urbà per impulsar la renaturalització de la ciutat davant el repte climàtic

Nova ajuda de 7.600 euros: el Govern confirma a qui va dirigida i com es podrà sol·licitar

Nova ajuda de 7.600 euros: el Govern confirma a qui va dirigida i com es podrà sol·licitar

‘Moeve Fútbol Zone’ torna aquest dilluns amb una jornada marcada pel derbi valencià i la lluita a LALIGA HYPERMOTION

‘Moeve Fútbol Zone’ torna aquest dilluns amb una jornada marcada pel derbi valencià i la lluita a LALIGA HYPERMOTION

El PSC reclama activar de manera immediata el Pla de Fred a Girona

El PSC reclama activar de manera immediata el Pla de Fred a Girona
Tracking Pixel Contents