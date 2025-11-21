Girona se suma a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus
Per primera vegada, la ciutat participarà a la campanya #GreenWeek25 que organitza la Fundació Ecolec per a conscienciar sobre el reciclatge de residus electrònics
L’Ajuntament aprovarà pròximament el nou del Pla de Prevenció de Residus que inclourà 12 accions
L’Ajuntament de Girona participarà en la 17à edició de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus que, enguany, tindrà lloc entre els dies 22 i 30 de novembre en diferents espais de la ciutat i que comptarà amb parades informatives, xerrades, activitats i tallers gratuïts. Promoguda per l’Agència de Residus de Catalunya, la temàtica d’enguany posa èmfasi en la importància d’afrontar el repte creixent dels Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE).
Per això, i per primera vegada, la ciutat participarà en la campanya #GreenWeek25 promoguda per la Fundació Ecolec per conscienciar sobre la recollida de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE). Com a element central de la campanya, avui s’ha instal·lat un estand informatiu a la plaça de l’U d’Octubre del 2017, des d’on s’ha presentat aquesta iniciativa emmarcada dins els actes previstos per la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. A la presentació hi ha participat el regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot Cantalosella, el president del Gremi de Comerciants d’Electrodomèstics de Catalunya, Joan Carles Calbet, i el director general de Fundació ECOLEC, Luis Moreno Jordana.
“Des de Girona estem molt compromesos amb la reducció i la prevenció dels residus. Perquè el reciclatge i la recollida selectiva no siguin solucions parcials, cal augmentar la prevenció dels residus perquè vagin disminuint a nivell domèstic, comercial i industrial. Ens sumem en aquesta campanya sensibilitzadora d’enguany, però, destaquem que tenim diverses actuacions al respecte i que aniran sortint en els pròxims mesos, associades al nou Pla Local de Prevenció de Residus que estem enllestint”, ha remarcat el regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot Cantalosella.
Sobre la iniciativa #GreenWeek25, es farà del 21 al 27 de novembre i comptarà amb informadors ambientals que explicaran a la ciutadania la necessitat de reciclar els electrodomèstics en desús i incentivar el seu reciclatge. A més, també hi haurà contenidors perquè, qui ho desitgi, dipositi el seu RAEE, sempre que sigui de petites dimensions. Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona i del Gremi de Comerciants d’Electrodomèstics de Catalunya, la campanya també compta amb més de mig centenar de botigues en les quals la ciutadania podrà deixar els seus residus d'aparells elèctrics i electrònics i aconseguir vals de descompte en futures compres.
Respecte a les activitats que es desenvoluparan durant la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, destaquen la xerrada Residu Zero a càrrec de l’institut Montilivi el dia 27 a les 17.30 h a l’Espai Cívic Mercadal; el taller “Del residu al recurs” que Spora portarà a terme el dilluns al Centre Cívic Pla de Palau de 17.30 a 19.30 hores, i el dimarts a la mateixa hora al Centre Cívic Barri Vell; i l’activitat “Aparadors sobre prevenció de residus a la Biblioteca” que es farà durant tota la setmana a la Biblioteca Just M. Casero, en horari d’obertura, entre altres activitats.
L’any 2024 es van recollir a Girona 470 tones de RAEE, és a dir que la ciutadania de Girona va dipositar-los selectivament on toca, en aquest cas a les deixalleries. El total de recollida selectiva de Girona va ser de 22.332,56 tones, per tant, la recollida de RAEE representa un 2 % del total recollit selectivament. Aquesta dada representa uns 4,4 Kg per habitant i any de la ciutat de Girona.
La Setmana Europea de la Prevenció de Residus neix d’un projecte que rep el suport del programa LIFE+ de la Comissió Europea. L'objectiu és organitzar durant una mateixa setmana i arreu d'Europa, accions de sensibilització sobre la prevenció de residus.
Nou Pla de Prevenció de Residus
D’altra banda, l’Ajuntament de Girona està ultimant la redacció del Pla local de Prevenció de Residus que compta amb 5 línies d’actuació que es desenvolupen en 12 actuacions concretes que es volen executar durant els 4 anys de vigència que tindrà el Pla. Aquestes cinc línies d’actuació son: la reducció del malbaratament, l’impuls de la reutilització i la PxR com a eines de prevenció, el foment de l'autocompostatge a la ciutat, la promoció del comerç local Residu Zero, la integració de la prevenció en la gestió de l'Ajuntament i els equipaments municipals.
