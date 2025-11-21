La Girotrònica comença a Girona amb tres dies dedicats al videojoc i la cultura digital
El Palau Firal acull xerrades, competicions, sales immersives, realitat virtual i una "LAN Party" amb 400 participants fins diumenge
Girona ha estrenat aquest divendres la Girotrònica, la primera fira de la demarcació dedicada als videojocs, la tecnologia i la cultura digital. L’esdeveniment, organitzat per l’Associació d’Esports Electrònics de Girona, se celebra del 21 al 23 de novembre al Palau Firal, que durant tres dies es converteix en un espai compartit per aficionats, creadors, estudiants, centres formatius i empreses vinculades al sector.
Segons els impulsors, el projecte neix del convenciment que el videojoc és una eina de cohesió social, d’innovació i de desenvolupament educatiu, i vol situar Girona en el mapa de les iniciatives que connecten formació, indústria i cultura digital. La Girotrònica aposta per un format transversal i dinàmic, amb espais pensats tant per a professionals com per a persones que s’hi acosten per primera vegada.
"LAN Party"
Un dels elements centrals de la fira és la "LAN Party", que pot arribar fins als 400 participants i que compta amb el suport de Vera i Tavil. Durant tot el cap de setmana, el Palau Firal acollirà jugadors que competiran i compartiran espai en un entorn de connexió permanent. Paral·lelament, també s’hi celebra una "Game Jam" amb 80 desenvolupadors, organitzada conjuntament amb El Modern, el Centre Audiovisual i Digital, on els equips disposen d’un temps limitat per crear un videojoc des de zero. La Girotrònica inclou igualment una àmplia zona de videojocs i realitat virtual, espais de retrogaming i simulació, sales immersives, jocs de taula, una zona d’artistes i un espai de formació on diverses escoles i universitats tecnològiques mostren els seus projectes i l’oferta acadèmica. L’escenari principal acollirà finals de tornejos, concursos i espectacles temàtics, i la zona exterior ofereix una varietat de foodtrucks.
L’organització ha previst també activitats i serveis adaptats, com propostes per a persones amb mobilitat reduïda, traduccions en llengua de signes i zones preparades per garantir l’accessibilitat i la participació de tothom.
L'esdeveniment ha està dedicat especialment als centres educatius, amb xerrades i sessions pensades per apropar als estudiants les sortides professionals vinculades al videojoc, la programació, el disseny digital i les tecnologies emergents durant aquest divendres. L’objectiu dels impulsors és que La Girotrònica es consolidi en els pròxims anys com una cita anual de referència a Catalunya en l’àmbit del videojoc, la formació tecnològica i la cultura digital.
- Xollo fiscal: el nou criteri d’Hisenda que permet deduir la hipoteca a la Renda fins i tot si ja has venut la casa
- La impactant quantitat de multes que han posat els nous radars fixos de Girona en tres mesos
- Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar per menor estranger no acompanyat
- Sandra Guitart: «A la primera festa van venir tres o quatre nois, no sé si eren gais»
- Alerta per nevades a cotes baixes a l'Empordà fins dissabte
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- Els plans més llaminers per aquest cap de setmana a les comarques gironines
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies