JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ-REAL | Candidat a rector de la UdG Candidat a rector de la UdG
José Manuel Ferández-Real: «Volem construir ponts perquè la UdG tingui més força»
L’actual degà de la Facultat de Medicina és un dels tres candidats en les eleccions que se celebraran el 27 de novembre
Es presenta amb el compromís de «centrar el mandat en el projecte i l’equip» i «no en la figura del rector»
Què us ha portat a presentar-vos a rector en aquest moment?
M’hi presento per responsabilitat. La UdG està en un moment en què s’han de prendre decisions importants. Entre d'altres, el Campus de Salut, el futur de Montilivi i del Barri Vell, l’adaptació a la LOSU, la recerca o la internacionalització. Porto anys com a professor, investigador, director de departament i degà, i veig que tenim molt més potencial del que estem aprofitant.
A quin potencial es refereix?
Hi ha un professorat extraordinari sovint poc visible, un personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis que sosté la universitat amb poc reconeixement, i un estudiantat que té ganes de participar i sovint no troba els canals. Em presento a rector perquè vull posar tot això en joc i construir ponts entre aquests col·lectius, no governar-los com compartiments estancs.
Com creu que ha de créixer la universitat en els pròxims sis anys?
La UdG no ha de créixer només en números, ha de créixer en qualitat i sentit. Els pròxims sis anys han de servir per completar i repensar els tres campus, Montilivi, el Barri Vell, i el nou Campus de Salut. Això vol dir nous graus estratègics, com ara Farmàcia, reforç de Mestres, Filologia Catalana, Matemàtiques, especialitzacions a Dret i Economia. També vol dir millor docència, més recerca i una internacionalització real, no només declarativa. Creixement vol dir fer millor el que fem, i que el que fem serveixi de veritat al territori.
S’ha avançat i fet molta feina amb el campus de Salut, però encara no som on hauríem de ser
Una de les seves línies principals és avançar amb el campus de Salut. Creu que s'han fet les coses bé fins ara?
S’ha avançat i hi ha molta feina feta des de moltes bandes, però encara no som on hauríem de ser. El Campus de Salut no pot ser només un nou hospital, ha de ser un espai on millorin la docència, la recerca biomèdica i la salut de la ciutadania. Cal assegurar que el dimensionament d’espais i recursos s’ajusti al que volem fer-hi, i que la UdG en sigui realment coprotagonista. Parlo de nous graus com Farmàcia i Veterinària, d’una residència d’estudiants, d’espais perquè la indústria del sector s’hi instal·li i col·labori amb els nostres grups. Si ho fem bé, el Campus de Salut serà una palanca de transformació econòmica i social per a Girona i les comarques, no només una infraestructura sanitària.
En quins altres eixos enfoca el mandat?
El programa gira al voltant de tres grans blocs. El primer són els tres campus, amb projectes molt concrets per a Montilivi, el Barri Vell i el Campus de Salut. El segon és la gent sigui professorat, Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis i estudiantat, amb millores en carrera, condicions de treball, acompanyament i participació. El tercer és la recerca i la connexió amb el món. S'ha de simplificar la gestió, incentivar qui es presenta a convocatòries exigents, reforçar el Parc Científic i consolidar aliances internacionals.Tot plegat amb una manera de fer amb més transparència, més diàleg i menys burocràcia que no aporta valor.
Com planeja millorar la docència, la recerca i la transferència de coneixement?
En docència, vull donar més marge als centres per innovar i no ofegar-los amb normatives innecessàries. Això vol dir, per exemple, permetre que graus com els de Mestre introdueixin l’aprenentatge basat en problemes de veritat, adaptar-nos a la LOSU amb criteri i cuidar molt el primer curs, que és on es decideix bona part de l’èxit o el fracàs dels estudiants. En recerca, la clau és treure burocràcia de sobre, reforçar l’Oficina Tècnica de Recerca i Transferència, crear grups de treball transversals entre facultats i premiar qui s’atreveix amb projectes competitius, encara que no sempre els guanyi. I en transferència, cal enfortir el Parc Científic i els lligams amb empreses, administracions i entitats socials perquè el que fem a la UdG tingui un retorn tangible en forma d’innovació, ocupació i millores al territori.
El programa està pensat per deixar estructures i acords, no per dependre d’una persona
Com garantireu que els vostres plans a llarg termini es compleixin malgrat la impossibilitat de reelecció?
Justament per això el programa està pensat per deixar estructures i acords, no per dependre d’una persona. Parlo de plans de campus consensuats, de nous graus en marxa, de consells assessors de centre, d’un òrgan independent per abordar casos de violència i discriminació, de criteris clars de promoció i de sabàtics, d’una política estable per personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis. Si aquestes peces les construïm entre tots i funcionen, el següent equip rector tindrà molt poc incentiu per desfer-les. El meu compromís és centrar el mandat en el projecte i en l’equip, no en la figura del rector. La millor garantia de continuïtat és que molta gent faci seus aquests projectes.
Per què creu que la seva candidatura és la millor per liderar la UdG en els pròxims sis anys?
Perquè combino tres coses que ara són necessàries: experiència de gestió, trajectòria de recerca i una manera de fer basada a sumar gent. He estat director de departament i degà de Medicina, he viscut de prop la creació del Campus de Salut i conec la UdG prou bé per saber què funciona i què no. Alhora, la meva trajectòria com a investigador m’ha ensenyat a aspirar a l’excel·lència sempre amb els peus a terra. Sobretot, però, em sento còmode treballant amb equips diversos: professorat, Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis, estudiantat i institucions externes. Aquesta candidatura no és el projecte d’una sola persona, sinó d’un equip que vol construir ponts perquè la UdG tingui més força al país i al seu territori.
