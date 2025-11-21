L'enderroc de l'edifici desocupat al carrer Tomàs Mieres de Girona, pendent d'un permís d'Adif
L'Ajuntament confia en tenir aviat el permís per poder enderrocar l'immoble
L'edifici situat en un extrem del carrer Tomàs Mieres de Girona continua envoltat de tanques per tal que ningú s'hi acosti i amb totes les entrades de la planta baixa tapiades per evitar que hi pugui entrar algú. Tampoc s'hi pot passar en vehicle per arribar fins al carrer Santa Eugènia. El destí final és l'enderroc de l'immoble que portava anys ocupat i que es va desallotjar el 6 d'octubre (abans de les Fires de Girona) després d'un decret d'emergència per risc d'enfonsament. De moment però, no pot anar a terra perquè queda pendent un permís d'Adif. Es tracta d'un requisit necessari ja que l'immoble està a tocar de les vies elevades del tren.
L'Ajuntament hauria volgut enderrocar la finca immediatament després del desallotjament però queda aquest darrer pas burocràtic. El regidor Sergi Font, ha explicat recentment a Girona FM que es tracta d'una autorització que "tradicionalment pot tardar entre dos i tres mesos", però es mostra convençut que "si no és aquesta setmana, serà la que ve, que ja tindrem aquest permís i que per tant podran començar els treballs d'enderroc”. La vicealcaldessa, Gemma Geis i Carreras, ha remarcat que Adif és una "entitat adscrita al Ministeri de Transport, Movilitat i Agenda Urbana del PSOE", tal deixar clar que l'nderrerimanet es deu als socialistes.
Als darrers mesos hi havia hagut moltes queixes veïnals vinculades a aquest edifici en relació amb problemes d’inseguretat, sorolls i baralles. Es va arribar a muntar un dispositiu policial especial a la zona amb presènca permanent d'agents amb uniforme i de paisà. També es van retirar els bancs de l'entorn per evitar acumulacions de persones. El dia del desallotjament, hi vivien unes 25 persones.
Ara mateix hi ha la prohibició d'aparcar fins el 8 de desembre en unes places d'estacionament properes. Tot i això, si convé, l'Ajuntament pot canviar les dates.
L'Ajuntament ja té acordat amb la propietat que quan arribi aquest permís es procedirà a l'enderroc de seguida. Els propietaris assumiran el cost de la demolició.
Per què es van abandonar?
L'edifici es va abandonar fa uns anys després que el Pla General que es va aprovar el 2002 dibuixés una franja de protecció a l'entorn de les vies del tren i considerés que diferents havien d’anar a terra. Per aquest motiu, van quedar deshabitades i, poc a poc es van anar degradant. Els locals comercials als baixos també van abaixar les persianes. A l'immoble de Tomàs Mieres hi havia una botiga d’objectes de decoració i d’interiorisme. Aquesta situació també afectava gran part d'un edifici de la ronda Ferran Puig, on s'hi va replicar la situació, d'abandonament o ocupació.
Sí que va anar a terra un altre edifici situat a davant del que hi ha al carrer Tomàs Mieres, on s'hi va crear una petita plaça o zona d'estada.
- Xollo fiscal: el nou criteri d’Hisenda que permet deduir la hipoteca a la Renda fins i tot si ja has venut la casa
- La impactant quantitat de multes que han posat els nous radars fixos de Girona en tres mesos
- Sandra Guitart: «A la primera festa van venir tres o quatre nois, no sé si eren gais»
- Alerta per nevades a cotes baixes a l'Empordà fins dissabte
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
- La cadena de botigues 'low cost' Action aterra a Banyoles
- Adeu a l'illa de la cuina: ja està passada de moda