L'Espai Gironès encén les llums de Nadal

Hi ha hagut música en directe amb el conjunt Yes the Music

Les fotos de l'encesa dels llums de Nadal de l'Espai Gironès

Les fotos de l'encesa dels llums de Nadal de l'Espai Gironès

Les fotos de l'encesa dels llums de Nadal de l'Espai Gironès / Marc Martí

Salt

L’Espai Gironès ha estrenat la campanya nadalenca aquest divendres a la tarda amb la tradicional encesa de llums i un concert de música en directe, que aquest any ha anat a càrrec del conjunt Yes the Music. Coincidint amb els vint anys del centre comercial, el centre ha renovat tota la il·luminació que vestirà i decorarà totes les àrees comunes de les instal·lacions per oferir als visitants una nova experiència, i amb el gran arbre de Nadal a la Plaça del Foc com a epicentre.

