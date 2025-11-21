L'Espai Gironès encén les llums de Nadal
Hi ha hagut música en directe amb el conjunt Yes the Music
L’Espai Gironès ha estrenat la campanya nadalenca aquest divendres a la tarda amb la tradicional encesa de llums i un concert de música en directe, que aquest any ha anat a càrrec del conjunt Yes the Music. Coincidint amb els vint anys del centre comercial, el centre ha renovat tota la il·luminació que vestirà i decorarà totes les àrees comunes de les instal·lacions per oferir als visitants una nova experiència, i amb el gran arbre de Nadal a la Plaça del Foc com a epicentre.
