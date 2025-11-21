L'Observatori de l'Ajuntament de Girona es renova per oferir millores en la visualització i maneig de les dades
Actualment, el portal ofereix 266 indicadors i 133 estudis estructurats en sis àmbits temàtics
L'Observatori de l'Ajuntament de Girona s'ha renovat per oferir una millora qualitativa substancial en l'experiència de les persones usuàries. Aquesta actualització s'ha concretat en un nou disseny de visualització dels indicadors i la incorporació de noves funcionalitats que han de permetre més facilitat en el maneig de les dades.
Amb la nova versió, es podran veure gràfiques adaptades a la naturalesa de cada conjunt de dades i una interfície més moderna, dinàmica i intuïtiva, que millora l'experiència d'ús. A més, les persones usuàries podran interrogar, descarregar i explorar activament la informació publicada de manera fàcil i intuïtiva. També s'han millorat els sistemes de gestió interns, que optimitzen i agilitzen els processos d'actualització i tractament de la informació, i s'han revisat i millorat els continguts publicats, per garantir dades més clares, pertinents i d'utilitat per a la ciutadania i professionals.
"Amb aquesta renovació de l'Observatori fem un pas endavant important en la manera com la ciutadania pot accedir i entendre la informació del nostre municipi. També hem reforçat alguns aspectes que ens permetran actualitzar els continguts amb més agilitat i garantir que la informació sigui sempre rigorosa, pertinent i de qualitat. Aquest és un compromís que considerem essencial", ha subratllat el tinent d'alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font Domènech, que ha afegit que "consolidar aquest portal com a referent ens ajuda a prendre millors decisions i a identificar els processos que marcaran el futur de Girona".
Actualment, el portal ofereix un total de 266 indicadors i 133 estudis estructurats en sis àmbits temàtics: territori; demografia; economia, urbanisme i habitatge; qualitat de vida i mercat de treball, i polítiques de desenvolupament local.
L'Observatori és un servei municipal de difusió d'informació estadística actualitzada sobre diversos àmbits de la ciutat que va néixer el 2005. Al llarg dels anys s'ha consolidat com una font d'informació fiable i rigorosa sobre la ciutat, esdevenint un instrument de suport per a l'anàlisi, avaluació i presa de decisions a la ciutat que, alhora, permet identificar aquells processos estratègics de desenvolupament territorial que hi tenen lloc.