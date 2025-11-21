Oncolliga Girona obre una nova llar-residència a Salt per a pacients i familiars
El pis, ubicat a tocar de l’Hospital Santa Caterina, amplia fins a tres els allotjaments disponibles per a persones en tractament
La Fundació Oncolliga Girona ha posat en marxa una nova llar-residència a Salt per donar resposta a l’increment de necessitats d’allotjament de persones que es desplacen per rebre tractament oncològic o per acompanyar un malalt. Amb aquesta incorporació, l’entitat passa a disposar de tres pisos d’acollida i reforça un servei que, en molts casos, cobreix situacions de vulnerabilitat emocional, logística i econòmica.
Fins ara, l’Oncolliga gestionava dos pisos compartits ubicats a prop de l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona, amb una capacitat total de dotze places. Aquests espais, que es van posar en funcionament els anys 1998 i 2007, han acollit centenars de persones i han estat reformats i adaptats amb l’objectiu de crear un ambient confortable i digne per als usuaris. Segons recull la Memòria Social de l’entitat, només durant el 2024 un total de cinquanta famílies s’hi van allotjar, amb 883 pernoctacions registrades.
La nova llar-residència està situada al Passeig dels Països Catalans, 145 de Salt, a pocs metres de l’Hospital Santa Caterina, on són ingressats alguns pacients en situació pal·liativa. El pis té una superfície útil de 106 m² i disposa de quatre habitacions, dues de dobles i dues d’individuals, cosa que permet l’allotjament de fins a sis persones. L’espai també inclou una sala d’estar-menjador, una cuina equipada i dos banys.Abans de l’obertura, el pis va ser objecte d’una reforma integral per adaptar-lo al nou ús com a allotjament temporal. Les obres han comptat amb la col·laboració de Construccions Cruz, encarregada de l’adequació estructural, i de l’empresa gironina Kave Home, que ha assumit el projecte d’interiorisme i ha donat part del mobiliari i elements de decoració per crear un ambient càlid i humanitzat.
Campus de Salut de Girona
L’entitat considera que la posada en marxa d’aquest tercer espai respon a una necessitat actual però també prevista per als pròxims anys. Salt es convertirà en un pol sanitari estratègic amb la implantació del futur Campus de Salut de Girona, que inclourà el trasllat del nou Hospital Trueta i diversos serveis hospitalaris de referència. En aquest context, l’Oncolliga vol garantir que cap persona o familiar quedi desatès per motius logístics o econòmics.
Finalment, durant la presentació del nou equipament, la presidenta de la Fundació Oncolliga Girona, Paqui Badosa, ha destacat que “aquest espai representa molt més que un lloc on dormir; és un lloc on reposar, on sentir-se acompanyat i on afrontar el procés de la malaltia amb més serenor i menys angoixa”.
- Xollo fiscal: el nou criteri d’Hisenda que permet deduir la hipoteca a la Renda fins i tot si ja has venut la casa
- La impactant quantitat de multes que han posat els nous radars fixos de Girona en tres mesos
- Sandra Guitart: «A la primera festa van venir tres o quatre nois, no sé si eren gais»
- Alerta per nevades a cotes baixes a l'Empordà fins dissabte
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
- La cadena de botigues 'low cost' Action aterra a Banyoles
- Adeu a l'illa de la cuina: ja està passada de moda