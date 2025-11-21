El PSC reclama activar de manera immediata el Pla de Fred a Girona
Els socialistes demanen que la iniciativa es posi en marxa davant l’arribada del fred intens i el creixement del sensellarisme a Girona
El grup municipal del PSC- Girona pel Canvi ha reclamat a l’Ajuntament que posi en marxa de manera immediata el Pla de Fred davant la brusca baixada de temperatures que ja afecta Catalunya i que deixarà mínimes properes o per sota dels zero graus a Girona en els pròxims dies. També perquè alerten que aquest hivern prop de 200 persones dormiran al carrer a la ciutat, el doble que l’any passat segons les dades facilitades per l’entitat Som Sostre. “Aquesta és una situació extraordinàriament greu i no pot esperar” ha afirmat el portaveu adjunt del grup, Maxi Fuentes.
Fuentes ha recordat que el Pla de Fred de l’hivern passat va començar el 2 de desembre, però que les condicions meteorològiques d’aquest any (amb gelades anticipades, ventades i un descens dràstic de la temperatura) fan necessari avançar l'activació per garantir la seguretat de les persones que viuen al carrer. “No podem repetir el calendari de l’any passat. El fred ja és aquí, i cada nit que passa sense que el dispositiu estigui operatiu és un risc real per aquestes persones” ha advertit.
El Pla de Fred ofereix allotjament nocturn, així com serveis bàsics d’higiene, bugaderia, begudes calentes, esmorzar i suport professional i voluntari. Per al PSC, aquests recursos “són imprescindibles i no poden quedar pendents de tràmits burocràtics o d’un calendari prefabricat. Les condicions meteorològiques i els calendaris poden variar cada any” ha recalcat Fuentes. Per la seva banda, l'Ajuntament de Girona té previst anunciar les mesures de la iniciativa d'aquest any la pròxima setmana.
Més coordinació
Els socialistes assenyalen que, amb l'augment d’usuaris i amb persones recentment desallotjades que continuen sense alternativa, “és més urgent que mai garantir un espai segur, digne i accessible davant unes condicions meteorològiques adverses que poden posar en risc la salut i la vida”.
Per tot plegat, el PSC demana al govern municipal més coordinació i planificació mitjançant l’activació immediata del Pla de Fred, abans que les temperatures continuïn baixant, a més de coordinar-se amb La Sopa, Creu Roja, Càritas i les entitats socials que ofereixen aquests tipus d’ajuda per assegurar una resposta àgil i efectiva. Els socialistes també demanen preveure una possible ampliació del dispositiu si la demanda supera la capacitat actual.
“La ciutat no pot permetre’s esperar. El fred arriba de manera abrupta i la realitat és molt simple: hi ha més persones dormint al carrer i menys temps per reaccionar” ha conclòs Fuentes.
