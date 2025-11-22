Esquerra Gironès celebra una trobada municipalista enfocada a seguir treballant per "enfortir la comarca"
La jornada ha posat en valor la importància de fomentar la coordinació entre municipis i assegurar que els projectes i polítiques locals responguin a les necessitats reals de la ciutadania
La Federació Comarcal d'Esquerra Republicana al Gironès ha celebrat aquest dissabte una trobada municipalista amb la participació de diferents càrrecs electes locals, tant del govern com de l’oposició. La jornada, celebrada al Casal Cívic Francesc Macià de Vilablareix, ha permès als càrrecs electes locals d’ERC posar en comú les polítiques municipals, compartir experiències i reforçar la coordinació dels grups municipals de cara a les pròximes eleccions municipals de 2027.
La jornada ha comptat amb una benvinguda per part de l’alcaldessa de Vilablareix, Maite Tixis, seguida de diverses intervencions de representants comarcals d’Esquerra. El president de la Federació Regional dels republicans a Girona i alcalde de Cassà, Pau Presas, ha destacat que “el municipalisme i el contacte directe amb la ciutadania és la base del nostre projecte”.
Així mateix, el president comarcal d’Esquerra al Gironès i regidor de Llagostera, Eduard Díaz, ha manifestat la intenció dels republicans de seguir treballant “per continuar millorant la comarca des dels ajuntaments i des del Consell Comarcal”. La trobada també ha comptat, entre d'altres, amb el líder de la plataforma Moviment Gironí, Marc Puigtió, que es presentarà com a candidat republicà a Girona en les pròximes eleccions.
La trobada ha posat en valor la importància de mantenir un contacte directe entre els grups municipals, fomentar la coordinació entre municipis i assegurar que els projectes i polítiques locals es desenvolupin correctament. Amb aquesta jornada, Esquerra Gironès reafirma el seu compromís de promoure el municipalisme com a "eina de proximitat i arrelament al territori, garantint que les decisions comarcals responguin a les necessitats reals dels ciutadans i ciutadanes".
