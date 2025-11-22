Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Forta presència policial a la plaça del Vi de Girona per una doble concentració

Un cordó policial ha mantingut una distància segura entre dos grups de signe contrari, que s'han estat llençant atacs mútuament i també a favor o en contra de la immigració

Un cordó policial ha mantingut separat els dos grups a la plaça del Vi de Girona.

Un cordó policial ha mantingut separat els dos grups a la plaça del Vi de Girona. / David Aparicio

Redacció

Redacció

Girona

La plaça del Vi de Girona s'ha omplert aquest migdia d'una forta presència policial per dues concentracions de signe contrari, Nacionalistes als carrers i Plataforma Antifeixista Gironina.

Nacionalistes als carrers havia fet la primera convocatòria a les 12.30 h, que tenia com a lema "Reemigració i Estat català" i ha reunit una quinzena de persones a la plaça Catalunya. Cap a les 13h han iniciat la marxa cap a la plaça del Vi amb càntics a favor de Sílvia Orriols d'Aliança Catalana i contra la "invasió de la immigració". Quan han arribat a la plaça del Vi, s'han trobat una contramanifestació formada per diversos centenars de membres de la Plataforma Antifeixista Gironina, que ha agrupat una vintena d'entitats, i que els han rebut amb xiulets i amb càntics com ara "els feixistes no passaran" o "Girona serà la tomba del feixisme". De fet, ja els esperaven des de les 11 h.

Un cordó policial ha impedit que els dos grups s'arribessin a tocar en cap moment. La quinzena de membres de Nacionalistes al carrer ha llençat bengales de fum i han desplegat pancartes on es podia llegir "Reemigració" i han demanat a crits la dimissió de l'alcalde Lluc Salellas. L'altre grup ha omplert de música la plaça, i els voltants s'han omplert de curiosos i vianants molestos perquè el cordó policial no permetia sortir de les voltes en direcció al pont de pedra.

TEMES

  1. Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar com a menor estranger no acompanyat
  2. Un foc a la xemeneia del restaurant Normal dels germans Roca causa danys a l'altell i a la cuina
  3. Xollo fiscal: el nou criteri d’Hisenda que permet deduir la hipoteca a la Renda fins i tot si ja has venut la casa
  4. Mor Santi Reixach, alcalde de la Vall de Bianya i president del Consell de la Garrotxa
  5. Els plans més llaminers per aquest cap de setmana a les comarques gironines
  6. Buenafuente abandona TVE de manera inesperada per prescripció mèdica
  7. Aliança Catalana i els serveis secrets
  8. L'enderroc de les naus de la carretera Barcelona de Girona es pagarà, en part, amb el fons de contingència

El Papa aparta el bisbe de Cadis després de la denúncia de pederàstia: el bisbe auxiliar de Sevilla es farà càrrec de la diòcesi

El Papa aparta el bisbe de Cadis després de la denúncia de pederàstia: el bisbe auxiliar de Sevilla es farà càrrec de la diòcesi

De què s’acusa Jordi Pujol i la seva família? Els arguments del fiscal i de la defensa

De què s’acusa Jordi Pujol i la seva família? Els arguments del fiscal i de la defensa

Pot Trump imposar a Ucraïna el seu «pla de pau» com va fer amb els palestins a Gaza?

Pot Trump imposar a Ucraïna el seu «pla de pau» com va fer amb els palestins a Gaza?

La Fira Orígens d'Olot arrenca amb una gran acollida

La Fira Orígens d'Olot arrenca amb una gran acollida

Forta presència policial a la plaça del Vi de Girona per una doble concentració

Forta presència policial a la plaça del Vi de Girona per una doble concentració

Oques Grasses, Zoo, Txarango... Per què hi ha grups que se separen després d’arribar al cim?

Oques Grasses, Zoo, Txarango... Per què hi ha grups que se separen després d’arribar al cim?

Una detenció en el dispositiu policial conjunt a Santa Coloma de Farners

Una detenció en el dispositiu policial conjunt a Santa Coloma de Farners

Veïns a l'expectativa i restauradors exultants amb la reobertura del Camp Nou: "Ens calia com l'aigua o com respirar"

Veïns a l'expectativa i restauradors exultants amb la reobertura del Camp Nou: "Ens calia com l'aigua o com respirar"
Tracking Pixel Contents