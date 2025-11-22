Forta presència policial a la plaça del Vi de Girona per una doble concentració
Un cordó policial ha mantingut una distància segura entre dos grups de signe contrari, que s'han estat llençant atacs mútuament i també a favor o en contra de la immigració
La plaça del Vi de Girona s'ha omplert aquest migdia d'una forta presència policial per dues concentracions de signe contrari, Nacionalistes als carrers i Plataforma Antifeixista Gironina.
Nacionalistes als carrers havia fet la primera convocatòria a les 12.30 h, que tenia com a lema "Reemigració i Estat català" i ha reunit una quinzena de persones a la plaça Catalunya. Cap a les 13h han iniciat la marxa cap a la plaça del Vi amb càntics a favor de Sílvia Orriols d'Aliança Catalana i contra la "invasió de la immigració". Quan han arribat a la plaça del Vi, s'han trobat una contramanifestació formada per diversos centenars de membres de la Plataforma Antifeixista Gironina, que ha agrupat una vintena d'entitats, i que els han rebut amb xiulets i amb càntics com ara "els feixistes no passaran" o "Girona serà la tomba del feixisme". De fet, ja els esperaven des de les 11 h.
Un cordó policial ha impedit que els dos grups s'arribessin a tocar en cap moment. La quinzena de membres de Nacionalistes al carrer ha llençat bengales de fum i han desplegat pancartes on es podia llegir "Reemigració" i han demanat a crits la dimissió de l'alcalde Lluc Salellas. L'altre grup ha omplert de música la plaça, i els voltants s'han omplert de curiosos i vianants molestos perquè el cordó policial no permetia sortir de les voltes en direcció al pont de pedra.
