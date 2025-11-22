Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dos intoxicats per monòxid de carboni al bloc ocupat de Ferran Puig de Girona

Els Bombers treballen amb quatre dotacions i fan lectures de gas

Intoxicació per monòxid de carboni al bloc ocupat de Ferran Puig

Intoxicació per monòxid de carboni al bloc ocupat de Ferran Puig / Alba Carmona

Núria León

Nou incident al bloc ocupat de Ferran Puig a Girona. Dues persones han resultat intoxicades per inhalació de monòxid de carboni després que intentessin encendre una estufa en un pis. L'avís s'ha rebut aquest dissabte al voltant de les set de la tarda, després que diferents persones han avisat que es trobaven malament. Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, una amb autoescala, i diverses del SEM s'han traslladat fins al lloc dels fets.

Els bombers han fet lectures de gas i en un dels pisos han comprovat que hi havia presència de monòxid de carboni en fer servir un compressor de gasoil. Les dues afectades, que serien una dona i una noia, han estat evacuades pel SEM per inhalació de gasos tòxics i encara se'n desconeix la gravetat. A les vuit de la tarda els Bombers encara estaven fent revisió de l'escala.

Altres incidents

El mes d'agost, com va informar el Diari de Girona, els ocupes van intentar connectar-se de manera il·legal a la xarxa general d’aigua del carrer, provocant una fuita que gairebé va inundar un local. Tot i que el servei ja se’ls havia tallat, els tècnics van dur a terme una intervenció -amb una obra específica- per impedir que s'hi tornin a connectar. A més, també se’ls va tallar el subministrament elèctric.

Aquest polèmic edifici ocupat és un dels que ha generat més intervencions en els últims mesos. A més dels desallotjaments, la policia s’hi ha desplaçat repetidament per queixes veïnals, baralles i fins i tot un apunyalament.

Actuacions policials

Aquestes actuacions al bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona s’emmarquen en una situació de conflicte urbanístic i social que arrossega diversos mesos d’evolució. L’edifici, que té 27 habitatges i tots ells s'han arribat a ocupar, es trobava abandonat des de feia anys i presentava greus deficiències estructurals. A les façana hi ha xarxes per evitar caigudes d’objectes a la via pública.

Va ser ocupat a finals de juliol de 2024 per diverses famílies, algunes amb menors. Cada vegada que l'edifici ha estat desallotjat, les persones que l'ocupaven han tornat a entrar quan els cossos de seguretat han marxat.

Segons la revisió del Pla General que es va fer l’any 2002 l'edifici hauria d'enderrocar-se perquè es va considerar que en diferents punts al voltant de la via del tren, calien espais de respir. El 2016 ja es va enderrocar un edifici a l'encreuament entre els carrers Tomàs Mieres i Santa Eugènia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar com a menor estranger no acompanyat
  2. Un foc a la xemeneia del restaurant Normal dels germans Roca causa danys a l'altell i a la cuina
  3. Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica
  4. Xollo fiscal: el nou criteri d’Hisenda que permet deduir la hipoteca a la Renda fins i tot si ja has venut la casa
  5. Mor Santi Reixach, alcalde de la Vall de Bianya i president del Consell de la Garrotxa
  6. Els plans més llaminers per aquest cap de setmana a les comarques gironines
  7. Alerta urgent de l’AESAN per aquests dolços molt comuns als supermercats: Si en tens a casa, llençals
  8. Buenafuente abandona TVE de manera inesperada per prescripció mèdica

Dos intoxicats per monòxid de carboni al bloc ocupat de Ferran Puig de Girona

Dos intoxicats per monòxid de carboni al bloc ocupat de Ferran Puig de Girona

El Bisbal perd una oportunitat d’or per a sortir de la zona baixa (71-87)

El Bisbal perd una oportunitat d’or per a sortir de la zona baixa (71-87)

La clínica de València on va ser atesa la menor que va morir no tenia autorització per a sedacions per via intravenosa

La clínica de València on va ser atesa la menor que va morir no tenia autorització per a sedacions per via intravenosa

Llini: «No t’han d’agradar totes les cançons, has de connectar amb l’artista»

Llini: «No t’han d’agradar totes les cançons, has de connectar amb l’artista»

Les fotos del Catalunya Stars al pavelló de Fontajau

Les fotos del Catalunya Stars al pavelló de Fontajau

Esquerra Gironès celebra una trobada municipalista enfocada a seguir treballant per "enfortir la comarca"

Esquerra Gironès celebra una trobada municipalista enfocada a seguir treballant per "enfortir la comarca"

El Papa aparta el bisbe de Cadis després de la denúncia de pederàstia: el bisbe auxiliar de Sevilla es farà càrrec de la diòcesi

El Papa aparta el bisbe de Cadis després de la denúncia de pederàstia: el bisbe auxiliar de Sevilla es farà càrrec de la diòcesi

De què s’acusa Jordi Pujol i la seva família? Els arguments del fiscal i de la defensa

De què s’acusa Jordi Pujol i la seva família? Els arguments del fiscal i de la defensa
Tracking Pixel Contents