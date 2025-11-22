Dos intoxicats per monòxid de carboni al bloc ocupat de Ferran Puig de Girona
Els Bombers treballen amb quatre dotacions i fan lectures de gas
Núria León
Nou incident al bloc ocupat de Ferran Puig a Girona. Dues persones han resultat intoxicades per inhalació de monòxid de carboni després que intentessin encendre una estufa en un pis. L'avís s'ha rebut aquest dissabte al voltant de les set de la tarda, després que diferents persones han avisat que es trobaven malament. Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, una amb autoescala, i diverses del SEM s'han traslladat fins al lloc dels fets.
Els bombers han fet lectures de gas i en un dels pisos han comprovat que hi havia presència de monòxid de carboni en fer servir un compressor de gasoil. Les dues afectades, que serien una dona i una noia, han estat evacuades pel SEM per inhalació de gasos tòxics i encara se'n desconeix la gravetat. A les vuit de la tarda els Bombers encara estaven fent revisió de l'escala.
Altres incidents
El mes d'agost, com va informar el Diari de Girona, els ocupes van intentar connectar-se de manera il·legal a la xarxa general d’aigua del carrer, provocant una fuita que gairebé va inundar un local. Tot i que el servei ja se’ls havia tallat, els tècnics van dur a terme una intervenció -amb una obra específica- per impedir que s'hi tornin a connectar. A més, també se’ls va tallar el subministrament elèctric.
Aquest polèmic edifici ocupat és un dels que ha generat més intervencions en els últims mesos. A més dels desallotjaments, la policia s’hi ha desplaçat repetidament per queixes veïnals, baralles i fins i tot un apunyalament.
Actuacions policials
Aquestes actuacions al bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona s’emmarquen en una situació de conflicte urbanístic i social que arrossega diversos mesos d’evolució. L’edifici, que té 27 habitatges i tots ells s'han arribat a ocupar, es trobava abandonat des de feia anys i presentava greus deficiències estructurals. A les façana hi ha xarxes per evitar caigudes d’objectes a la via pública.
Va ser ocupat a finals de juliol de 2024 per diverses famílies, algunes amb menors. Cada vegada que l'edifici ha estat desallotjat, les persones que l'ocupaven han tornat a entrar quan els cossos de seguretat han marxat.
Segons la revisió del Pla General que es va fer l’any 2002 l'edifici hauria d'enderrocar-se perquè es va considerar que en diferents punts al voltant de la via del tren, calien espais de respir. El 2016 ja es va enderrocar un edifici a l'encreuament entre els carrers Tomàs Mieres i Santa Eugènia.
