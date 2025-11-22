Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'enderroc de les naus de la carretera Barcelona de Girona es pagarà, en part, amb el fons de contingència

La resta de l'import fins als 415.000 euros prové de partides no executades i d'ingressos no previstos

Un dels solars on els treballs ja estan molt avançats.

Un dels solars on els treballs ja estan molt avançats. / Marc Martí Font

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Girona

L'Ajuntament de Girona finançarà els més de 400.000 euros que li costa l'enderroc de les sis naus de la carretera Barcelona per tres vies. Per una banda, preveu aprofitar els diners de diferents partides anul·lades. Per una altra, amb diners del fons de contingència. I, finalment, amb nous ingressos no previstos inicialment al pressupost. La superfície de les naus és d'una mica més de 5.000 metres quadrats. Els treballs van començar a finals de setembre amb maquinària i camions.

L'enderroc de les naus té un cost de 414.667,53 euros. L'Ajuntament de s'encarregat de pagar els treballs perquè els propietaris de les diferents finques conformen un complex conglomerat d'empreses i bancs, alguns dels quals va fer fallida i que inicialment estaven sota el paraigua de la promotora Desarrollos Inmobiliarios Fluvià SL.

La modificació del pressupost s'aprova aquest dimecres vinent en un ple extraordinari. Aquí és on hi haurà els canvis de crèdits per fer factible l'import per finançar els enderrocs a les empreses contractades per l'Ajuntament. Del fons de contingència que l'Ajuntament reserva per fer front a diferents imprevistos de caire social o d'algun altre àmbit, s'utilitzaran 183.448,19 euros. Aquest any, el govern municipal havia previst el fons de contingència amb un global de 1.580.000 euros.

A més, es treuen diners de partides anul·lades. En concret, s'agafaran diners de quatre partides: Centre de producció artística Santa Llúcia (70.000 euros), projecte diversos d'urbanisme (24.110 euros), pont de Pedret (35.1191 euros) i voreres a l'Avellaneda (756 euros). Finalment, hi ha 101.161,51 euros que l'ajuntament ha obtingut gràcies als aprofitaments urbanístics fruits de projectes que s'han desenvolupat.

L'actuació es fa de manera subsidiària davant del risc d'esfondrament Les naus eren propietat de l'empresa Desarrollos Inmobiliarios Fluvià SL, que havia anat comprant totes les naus. Però després d'una dècada de problemes econòmics va quedar exhaurida el 2020 i ara és un administrador que tutela les propietats. L'administrador vol trobar un inversor que compri els solars i el deute que va lligat. Entre els deutes hi hauria aquesta actuació subsidiària que avança l'Ajuntament. Durant tot aquest temps, que han estat abandonades, s'han anat degradant. L'any 2012 es va enderrocar una primera nau, ja de manera subsidiària, per uns 200.000 euros.

