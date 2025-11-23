Un jutjat obliga l’Ajuntament de Girona a tornar a tancar el «triangle del Ter»
Hi aparquen desenes de vehicles i hi ha una batalla judicial entre el consistori i una família per determinar de qui és la propietat
El consistori prepara una demanda en l’àmbit civil per dirimir la titularitat del solar
Una sentència judicial obliga l’Ajuntament de Girona a tornar a tancar el conegut com a triangle del Ter, una parcel·la de terra situada entre la part posterior de l’Auditori-Palau de Congressos i el pont de Fontajau. Actualment, aquest espai funciona com a aparcament improvisat i hi estacionen desenes de vehicles, però el consistori haurà de prohibir-hi de nou l’estacionament i tornar-lo a delimitar amb blocs de formigó (new jerseys).
D’aquesta manera es complau la demanda de la família Masó- Bru amb qui manté una batalla judicial per determinar qui és el propietari real del solar, que s’estén a tocar del riu Ter. No és la primera vegada que es viu una situació similar: a finals de l’any 2019 el terreny ja es va tancar durant prop de dos anys pel mateix conflicte.
L’origen del litigi es remunta una dècada enrere i té a veure amb la titularitat del solar, a partir de documentació del Registre de la Propietat i de mapes antics que mostren com ha anat variant el curs del riu i l’entorn. La família sosté que la finca és seva i reclama que s’executi l’expropiació de la parcel·la, perquè considera que va quedar perjudicada arran d’un canvi de qualificació urbanística al Pla General d’Ordenació Urbana. La normativa li permet formular aquesta reclamació en aquest cas.
A més, la família Masó-Bru defensa que se l’ha de compensar per responsabilitat patrimonial, ja que l’Ajuntament ha utilitzat el solar per a diversos esdeveniments, com ara la instal·lació del circ durant les Fires de Girona. Els successius governs municipals, però, han mantingut sempre que el terreny és públic i que, per tant, no han de pagar cap indemnització.
Demanda civil
Paral·lelament als contenciosos administratius en marxa, fonts municipals apunten que l’Ajuntament està preparant una demanda en l’àmbit civil perquè sigui un jutjat d’aquesta jurisdicció qui acabi dirimint la titularitat del solar. El govern sosté que el terreny correspon al consistori i no pas a la família.
La intenció és presentar aquesta demanda a finals d’any o a principis de l’any vinent. Un cop admesa a tràmit, l’Ajuntament demanaria suspendre l’execució subsidiària que l’obliga a tornar a col·locar els new jerseys i a clausurar, de nou, el triangle del Ter com a aparcament improvisat.
