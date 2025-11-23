Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Quatre-centes persones desafien el fred per participar a la Marxa del Xuixo

L'organitza la Fundació Oncolliga i aquest any la ruta passava per la Vall de Sant Daniel

Foto de grup dels participants just abans de la sortida, a la Plaça dels Jurats.

Redacció

Girona

Unes quatre-centes persones han desafiat aquest diumenge el fred per sumar-se a la 23a Marxa del Xuixo, una activitat esportiva i solidària organitzada per la Fundació Oncolliga Girona amb l'objectiu promoure els hàbits saludables i recaptar fons per ajudar els malalts de càncer de les comarques gironines i les seves famílies.

La marxa té cada any un itinerari diferent, sempre al voltant de Girona ciutat. Aquest any, el recorregut ha transcorregut per la Vall de Sant Daniel. La caminada ha començat a les 10 del matí, sortint de la Plaça dels Jurats, i els participants han pogut triar entre dos itineraris dissenyats pel GEiEG, un de més curt, de 5 km, i un altre de més llarg, de 10 km.  

Un moment de la ruta d'aquest diumenge.

Durant el recorregut els participants han rebut avituallament (entrepà i aigua) i a l’arribada han pogut degustar l’emblemàtic xuixo, gentilesa de l’Associació de Pastissers Artesans de la Província de Girona i el forn Cresell.

La inscripció tenia un cost de 10 euros com a donatiu per a la Fundació Oncolliga Girona, entitat sense ànim de lucre que es dedica a ajudar els malalts de càncer i les seves famílies a través de diversos serveis assistencials, com ara fisioteràpia a domicili, banc de perruques, estètica oncològica o suport psicològic. 

