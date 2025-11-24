Acord per indemnitzar amb 58.000 euros la família d'una pacient que va morir durant una intervenció al Trueta de Girona
La dona va perdre la vida a causa d'una perforació al pulmó quan li estaven col·locant un catèter
L'assegurança Relyens Mutual Insurance ha arribat a un acord amb la família d'una pacient que va morir durant una intervenció a l'hospital Josep Trueta de Girona. La dona va perdre la vida a causa d'una perforació al pulmó quan li estaven col·locant un catèter. La companyia -com a assegurança de responsabilitat civil del Trueta i dels seus professionals- haurà d'indemnitzar els tres fills amb 58.500 euros. Els fets van passar el 22 de novembre del 2022 quan van ingressar la dona, de 73 anys, amb un diagnòstic de "diverticulitis aguda perforada". Al cap de set dies, el 30 de novembre, va morir. La seva família, representada per la lletrada de l'associació El Defensor del pacient, va portar el cas als tribunals i ara han arribat a un acord.
Els fets es remunten al 22 de novembre del 2022 quan van ingressar la pacient, de 73 anys, a l'hospital Josep Trueta de Girona. L'havien derivat d'un altre centre amb un diagnòstic de "diverticulitis aguda perforada". L'associació El Defensor del Pacient indica que van operar la dona i van informar els familiars que la intervenció havia estat un èxit.
Al cap de dos dies, el 24 de novembre, el personal sanitari va comunicar als fills que evolucionava favorablement i que la podrien traslladar a planta en les pròximes hores. No obstant això, "pocs minuts després" de rebre aquesta informació, la dona va partir una parada cardiorespiratòria. Li van realitzar les maniobres de reanimació pulmonar durant uns quinze minuts i va recuperar els signes vitals.
L'equip mèdic li va realitzar una tomografia urgent. La prova va revelar que un catèter havia perforat la paret i havia arribat fins a la cavitat pericàrdica. "La troballa va orientar el diagnòstic cap a un taponament cardíac provocat per la perforació del ventricle dret, a conseqüència del procediment de col·locació del catèter", segons ha subratllat l'entitat defensora dels pacients.
Finalment, la dona va morir el 30 de novembre. La causa directa de la seva mort va ser el taponament pericàrdic derivat del procediment de col·locació del catèter venós central, "i no del diagnòstic inicial que va motivar el seu ingrés hospitalari", segons recalca l'associació.
La família va portar el cas als tribunals representats per l'advocada de El Defensor del Pacient, Matilde Barrabés. Les dues parts han arribat a un acord i la companyia Relyens Mutual Insurace -com a assegurança de responsabilitat civil de l'hospital Josep Trueta i dels professionals responsables del procés assistencial- haurà d'indemnitzar els tres fills amb 58.500 euros pels "danys i perjudicis soferts".
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica
- Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar com a menor estranger no acompanyat
- Alerta urgent de l’AESAN per aquests dolços molt comuns als supermercats: Si en tens a casa, llençals
- Un jutjat obliga l’Ajuntament de Girona a tornar a tancar el «triangle del Ter»
- Forta presència policial a la plaça del Vi de Girona per una doble concentració
- Un japonès aconsegueix estalviar 400.000 euros amb aquests canvis d'hàbits
- Un gran Girona es deixa dos punts al camp del Betis (1-1)