Els reforços de personal a la residència Creu de Palau no arribaran fins a l'any vinent
Els familiars alerten que la situació és “cada vegada més insostenible”
El Govern preveu incorporar 22 professionals, set menys dels anunciats inicialment
Els reforços de personal per a la residència pública Creu de Palau de Girona, una de les més grans de Catalunya amb més de 200 places, encara tardaran a arribar. Fonts del Govern de la Generalitat han confirmat a aquest diari que els nous professionals no s’incorporaran fins al primer trimestre de l’any vinent, i que el reforç final serà de 22 treballadors, i no els 29 aprovats inicialment. Segons publicava el Butlletí Oficial del Parlament a través d'una resposta parlamentària de la consellera de Drets Socials a principis d'octubre, la incorporació dels 29 professionals havia de ser "immediata".
La notícia ha caigut com una galleda d’aigua freda entre els familiars dels residents, que en les darreres setmanes s’han tornat a posar en contacte amb aquest diari per expressar la seva preocupació davant l'empitjorament constant de la situació. Asseguren que la manca de personal continua generant episodis de desatenció, retards en les rutines bàsiques i manca d’higiene i mobilitat en alguns usuaris, especialment els caps de setmana i en franges amb menys cobertura.
“Cada dia és més insostenible. Ens van dir que els reforços eren urgents i encara estem pitjor”, lamenten alguns familiars, que denuncien que les baixes del personal actual no sempre es cobreixen i que l’excés de càrrega assistencial es tradueix en tensions constants entre equips i residents.
Des del Departament de Drets Socials afirmen que el director dels Serveis Territorials de Girona, David Álvarez, està al cas de la situació i que manté reunions regulars amb la direcció del centre per fer-ne seguiment.
Uns antecedents de mesos de tensió
La incorporació de personal es va anunciar després que els familiars fessin públic un manifest amb 200 signatures, el juny passat, denunciant una situació que qualificaven de “crítica”. Tal com va avançar aquest diari, en aquella carta alertaven que, en alguns torns, una sola cuidadora havia d’atendre més de 30 residents, molts d’ells amb dependència severa o deteriorament cognitiu.
Les queixes també incloïen manca d’higiene, immobilitat prolongada d’alguns usuaris, absència de comunicació amb les famílies i la sensació que la direcció del centre i el Departament no actuaven davant una problemàtica que s’arrossegava des de feia mesos. Per altra banda, també s'ha evidenciat el deteriorament progressiu de l'edifici, tenint en compte que un dels ascensors va estar fora de funcionament durant mesos.
Arran de la pressió, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez, va reconèixer la gravetat dels fets i va anunciar un redimensionament de la plantilla amb 29 professionals: 13 auxiliars de geriatria, 10 infermeres, 5 auxiliars sanitaris i una figura de coordinació assistencial. Aquest pla, però, ha quedat reduït i ajornat fins al 2026.
