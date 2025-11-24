Faran diverses actuacions per revitalitzar el parc de la Devesa de Girona
Algunes de les primeres accions seran la substitució del paviment de pedra de diversos rebaixos per accedir a l’espai i la instal·lació de bancs nous
L’Ajuntament de Girona ha dissenyat un pla d’acció amb diverses actuacions previstes a curt i mitjà termini amb l’objectiu de revitalitzar el parc de la Devesa. La millora de l’accessibilitat, la instal·lació de nou mobiliari urbà o la substitució de l’enllumenat són algunes de les tasques que està previst executar.
Un dels primers treballs que es portaran a terme és la substitució del paviment de pedra de diversos rebaixos de carrers del barri. Tot i que els passos de vianants per accedir al parc de la Devesa ja estan adaptats, amb el transcurs del temps les rampes s’han anat degradant i el paviment ha deixat de ser uniforme, dificultant així el pas dels vianants, per aquest motiu, se substituirà el paviment per unes peces del mateix tipus (pedra calcària de Sant Vicenç) amb acabat antilliscant. S’actuarà en un total de divuit passos de vianants. Es preveu que l’adjudicació de les obres es faci la setmana vinent i que en les properes setmanes comencin les obres.
“La Devesa és el gran parc urbà de Girona, un espai verd al cor de la ciutat que forma part de la nostra identitat col·lectiva. Preservar-lo i tenir-ne cura és una responsabilitat que assumim amb plena convicció. Volem una Devesa viva, segura i ben mantinguda, que continuï sent un punt de trobada per a tothom, un símbol de la ciutat i un espai natural de referència per als gironins i gironines”, ha subratllat l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar.
També està previst renovar un element de la zona de jocs de l’espai dels jardins de la Devesa, ja que l’actual es va retirar fa un temps perquè es trobava en mal estat, i substituir i instal·lar nous bancs arreu del parc. En aquest sentit, està previst que aviat comenci la col·locació dels primers disset bancs.
Pel que fa al manteniment del parc de la Devesa es compta amb dos contractes. Un dedicat a la jardineria i neteja del parc, adjudicat a la Fundació Mas Xirgu, i l’altre dedicat al manteniment de l’arbrat monumental, adjudicat a l’empresa Dr. Árbol. Aquest últim comprèn el manteniment i tractament dels plàtans monumentals com és la poda de seguretat fins a 50 metres d’alçada, aplicacions de fitosanitaris i el control i assessorament en arboricultura d’arbrat monumental per tal de controlar i reduir el risc. En aquest sentit, i arran de la caiguda d’un arbre el 8 de novembre passat, es portaran a terme podes preventives en alguns plàtans de la Devesa per tal de disminuir possibles perills, rebaixant les capçades dels arbres per treure’n pes i volum.
Instal·lació de nou enllumenat
Pel que fa a la nova il·luminació del parc, queden dues fases per executar: la corresponent a l’interior de les illes (fase 2) i la que inclou el passeig del Güell, davant del Palau Firal i l’Auditori-Palau de Congressos i continua pel Passeig del Ter, des de l’Auditori-Palau de Congressos fins al Passeig de la Sardana (fase 4). També està prevista que se substitueixin els projectors de les grans torres del parc per il·luminació LED. Es tracta dels punts de llum que hi ha a l’esplanada de la Copa, al Camp de Mart i al vial perimetral.
“Dignificar la Devesa vol dir actuar amb fets, i la renovació de l’enllumenat n’és un exemple clar. Completem les fases pendents i substituirem els projectors per llum LED per garantir un parc més segur i modern. Estem avançant perquè la Devesa tingui la il·luminació que mereix i que la ciutat fa temps que reclama”, ha remarcat la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics de l’Ajuntament, Gemma Geis i Carreras.
Cal destacar també que el Ple ordinari de maig va aprovar la denominació oficial de “Parc de la Devesa”, una forma simbòlica de dignificar el parc i de donar-li la importància que es mereix en el nomenclàtor de la ciutat.
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica
- Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar com a menor estranger no acompanyat
- Alerta urgent de l’AESAN per aquests dolços molt comuns als supermercats: Si en tens a casa, llençals
- Un jutjat obliga l’Ajuntament de Girona a tornar a tancar el «triangle del Ter»
- Forta presència policial a la plaça del Vi de Girona per una doble concentració
- Un japonès aconsegueix estalviar 400.000 euros amb aquests canvis d'hàbits
- Un gran Girona es deixa dos punts al camp del Betis (1-1)