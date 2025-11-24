Girona amplia el nombre de contenidors multifracció en una vintena d’àrees de recollida de la ciutat
L’objectiu és millorar el servei i dimensionar-lo als volums de residus que s’hi dipositen
L’Ajuntament de Girona afegirà un contenidor multifracció més en una vintena d’àrees de contenidors intel·ligents de la ciutat per tal de dimensionar-les al volum de residus que s’hi llencen. Es col·locaran en els punts que s’ha detectat que els contenidors queden plens més ràpidament i amb més freqüència.
Aquesta setmana ja s’han començat a instal·lar aquests contenidors extra en llocs com el carrer del Migdia, la plaça del Poeta Marquina o el carrer de la Garrotxa. En els propers dies s’acabarà el desplegament i es posaran al carrer del Carme, el carrer de Costabona, el carrer de la Maçana o el carrer de Sant Joan Baptista La Salle, entre altres. A més, està previst també ampliar el nombre de contenidors de recollida de vidre. De moment ja s’han afegit a la plaça del Marquès de Camps, al carrer de Joan Maragall i al carrer de les Agudes.
“Seguim aplicant millores per anar ajustant els diferents models del sistema de recollida de residus de la ciutat, amb la vista posada en el gran canvi que vindrà el 2026, a partir dels nous contenidors que facilitaran el reciclatge domèstic. Les millores sempre són més lentes del que voldríem, però acaben arribant i es nota”, ha subratllat el regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot Cantalosella.
Aquesta és una mesura més per flexibilitzar i millorar el servei de recollida de residus de la ciutat, donant resposta així a les demandes i necessitats de la ciutadania. El mes de juliol ja es va anunciar que a partir de principis del 2026, a les àrees amb contenidors intel·ligents s’incorporarà un contenidor per a cada fracció i els contenidors es podran obrir cada dia i a qualsevol hora amb la targeta.
Cubells de recollida de restes vegetals
Demà es començarà el repartiment dels cubells de recollida de restes vegetals en els domicilis que ho han demanat. Fins a dia d’avui, ho han sol·licitat 765 domicilis de les zones de la ciutat on es fa recollida porta a porta. En les properes setmanes s’aniran repartint tots els cubells, que substitueixen els sacs de poda que hi havia fins ara.
Els domicilis que encara no ho hagin sol·licitat i vulguin disposar d’un cubell de 240 litres per recollir les restes vegetals, cal que facinuna sol·licitud a través del web de l’Ajuntament o bé que ho demanin a través de les oficines OSGRE que hi ha repartides per la ciutat.
La recollida de restes vegetals inclou fulles, herbes i branquillons trencats que no superin 1 cm de diàmetre o els 20 cm de llargària, i que es poden dipositar en el cubell d’orgànica. L’ús dels cubells de 240 litres es preveu per aquells habitatges amb jardí que no fan prou amb el cubell d'orgànica. Aquests cubells estan pensats només per les restes vegetals de petites dimensions. Les restes de poda de majors dimensions s’ha de gestionar als punts de recollida, a la deixalleria, o a través d’un gestor autoritzat
