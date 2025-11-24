Girona ha invertit més mig milió d’euros en manteniment i millores a la séquia Monar en els darrers 5 anys
S’han fet una vintena d’actuacions destinades a netejar, reparar, mantenir i millorar aquest rec mil·lenari que deriva del riu Ter i desemboca a l’Onyar
L’Ajuntament de Girona ha invertit més de mig milió d’euros en millores a la séquia Monar des de l’any 2020. Concretament, s’han destinat 517.839 euros a una vintena d’actuacions per netejar, reparar, mantenir i millorar aquest rec mil·lenari que deriva del riu Ter a l’altura de la resclosa de la Pilastra, al límit del terme de Bescanó i passa pels municipis de Salt i Girona fins a desembocar al riu Onyar.
“És important anar fent manteniment i inversions a la séquia Monar, que és patrimoni històric i industrial mil·lenari del nostre territori i que serveix per abastir les hortes de Salt i Girona o alimentar el riu Onyar. Tanmateix, estem treballant per buscar les vies i poder fer l'esperada remodelació integral de tota la séquia, que és la prioritat per solucionar les mancances que encara queden per resoldre, com pot ser el reg de les hortes.”, ha remarcat el regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot Cantalosella.
De les actuacions executades en els darrers 5 anys, destaca l’obra de reparació d’un tram del marge esquerre de la séquia Monar que passa per les hortes de Santa Eugènia. Amb un pressupost de 105.765 euros, aquests treballs s’han fet aquest estiu passat i han permès solucionar les filtracions i la pèrdua d’aigua que transporta el canal en el tram paral·lel al carrer de Costabona entre les cruïlles amb els carrers de Manel Viñas i Graugés i de les Agudes, així com millorar l’estructura del canal en aquest tram. Aquesta actuació es va englobar dins el projecte Menja’t Girona, que té entre els seus objectius convertir les hortes de Santa Eugènia en un actiu del turisme sostenible de la ciutat.
Diferents actuacions
D’altra banda, aquest 2025, també s’ha portat a terme la reparació del mur que es va esfondrar l’any 2017 durant un episodi de pluja intensa al marge dret de la sèquia Monar, a l’altura del número 40 del carrer de Costabona. Aquesta obra, que ha costat 79.037 euros, ha permès reparar i millorar el mur de 16 metres de longitud, prevenint nous esfondraments i esllavissades amb possibles afectacions a finques privades i a l’espai públic a causa de l’erosió provocada pel pas constant de l’aigua.
En aquest carrer, en el tram comprès entre els números 16 i 30, també està previst que s’hi repari un altre tram malmès de 75 metres de longitud. Aquesta obra, licitada per 44.006 euros, consistirà a sanejar i reconstruir els fonaments del mur amb formigó, recol·locar els còdols caiguts i fer una neteja de l’entorn. Està previst que l’obra comenci a mitjan gener del 2026, en coordinació amb diversos usuaris de la séquia, com són regants de les hortes i l’Ajuntament de Salt. L’any que ve també s’ha pressupostat per 45.591 euros una obra de conservació i manteniment de canals i recs primaris situats a les Hortes de Santa Eugènia.
També destaca la instal·lació d’un cabalímetre nou a la zona de la comporta pròxima a l’escola dels Maristes l’any 2022, amb un cost de 17.280 euros, i l’obra de neteja d’aquest tram dels Maristes que es va fer l’any 2024, amb un cost de 27.770 euros, entre altres actuacions.
Reparació integral
Pel que fa al futur de la séquia, l’Ajuntament de Girona, el de Salt i el de Bescanó estan en converses amb la Generalitat de Catalunya i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per aconseguir una inversió que permeti la remodelació integral i millorar i assegurar el reg de les hortes, disminuir les pèrdues d’aigua i assegurar un millor reg al parc de la Devesa.
A més, s’ha licitat la redacció d’una memòria tècnica per a la reparació integral de les comportes de la séquia situades a la zona propera a l’Espai Marfà. L’objectiu és poder plantejar en un futur l’execució de la reparació més idònia per donar resposta al problema deteriorament general, manca d'estanquitat i dificultats d’operació de les comportes en aquest punt de la séquia.
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica
- Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar com a menor estranger no acompanyat
- Alerta urgent de l’AESAN per aquests dolços molt comuns als supermercats: Si en tens a casa, llençals
- Un jutjat obliga l’Ajuntament de Girona a tornar a tancar el «triangle del Ter»
- Forta presència policial a la plaça del Vi de Girona per una doble concentració
- Un japonès aconsegueix estalviar 400.000 euros amb aquests canvis d'hàbits
- Un gran Girona es deixa dos punts al camp del Betis (1-1)