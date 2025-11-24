Girona negocia amb l'empresa que ha de fer la Casa de la Tecnologia perquè continuï les obres
Les tasques per fer la nova Casa de la Tecnologia es van aturar l’agost de 2024 per uns problemes en els forjats de l’edifici
Està prevista una reunió pròximament entre l’Ajuntament i la companyia per desencallar el tema
Les obres per convertir el Xalet Soler en la nova Casa de la Tecnologia de Girona estan aturades des de fa més d'un any perquè es va haver de modificar el projecte per uns problemes en els forjats de l'edifici. El projecte ja s'ha modificat, però l'Ajuntament de Girona negocia amb l'empresa adjudicatària, Arcadi Pla SL, per poder continuar amb les reformes i està prevista una reunió pròximament per mirar de desencallar el tema. L'edifici està ubicat als números 155 i 157 del carrer Barcelona i se situa entre els carrers del Riu Segre i de Valentí Fargnoli, a l’entrada sud de la ciutat.
Les obres van començar la primavera de 2024, però l'agost del mateix any es van haver d'aturar per aquests problemes als forjats de l'edifici que connecten la primera i la segona planta. Així, es van haver d'encarregar els serveis per a l’assistència tècnica de redacció de la memòria valorada del reforç estructural del sostre de les plantes, unes tasques que va fer Enric Mir Garcia. El projecte ja s'ha modificat, però, de moment, les obres no s'han reprès.
L'Ajuntament i Arcadi Pla SL negocien perquè les obres puguin tornar a començar, però han entrat en joc altres factors. Per exemple, el projecte es va aprovar el maig de 2023 i va sortir a licitació a finals d'aquell mateix any per 1.406.970,11 euros. Es van acabar adjudicant per 1.321.144,93 euros. Ara, dos anys més tard, els preus dels materials de construcció han canviat i aquest podria ser uns motius pels quals es fa la negociació entre les dues parts.
Fons Next Generation
També podria acabar passant que Arcadi Pla SL acabés renunciant a fer els treballs, per la qual cosa s'haurien de tornar a licitar. Les obres van començar la segona quinzena d’abril de l’any passat i es van aturar l’agost del mateix any, per la qual cosa, fins aquell moment les actuacions havien durat tres mesos i mig. El contracte detalla que el termini per enllestir totes les tasques és de màxim un any i, per tant, encara quedarien uns nou mesos de reformes.
En aquest punt hi ha un problema afegit, ja que les obres tenen un finançament de més de 650.000 euros dels Fons Next Generation, unes ajudes que tenen una durada fins a finals d’aquest any. El tinent d’alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, detalla que tant per aquest projecte com per altres que també tenen aquests ajuts, com el de l’antic taller de Can Marfà, s’havia demanat una pròrroga.
Quan acabin aquestes actuacions, però, encara quedarà una segona fase en la qual es preveu construir una sala polivalent annexa a l'edifici principal. En un principi, aquesta segona etapa havia de costar 265.636,73 euros.
Un incendi
Durant tot aquest temps que les obres han estat aturades, la futura Casa de la Tecnologia, que també ha d’acollir el Museu de les Matemàtiques, ha patit diferents incidents. Per exemple, el maig s’hi va produir un incendi que no va ocasionar danys molt grans, però que va cremar un matalàs i roba al soterrani. Això, apunta al fet que una o diverses persones havien ocupat l’edifici.
També va aparèixer un petit cartell a les tanques del pati que deien “No passar, servei de manteniment i neteja” amb el nom d’una empresa que no és la mateixa a la qual es va adjudicar les obres. El cartell, ja s’ha tret. A més, fa un parell de mesos el PSC també va denunciar la situació de deixadesa, brutícia i abandonament de l’immoble.
