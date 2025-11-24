Quera presenta la primera col·lecció elaborada íntegrament a l’atelier de casa familiar
Ha estat dissenyada per Mariona Quera i les peces estan inspirades en la majestuositat de les constel·lacions i la bellesa oculta dels diamants en brut
Quera ha presentat la nova col·lecció Stellia, una sèrie de peces inspirades en la majestuositat de les constel·lacions i la bellesa oculta dels diamants en brut. Arracades, anells i collarets amb un o tres diamants juguen amb el concepte d’astres que il·luminen tot el cel i, combinant-los, creen autèntiques constel·lacions. La col·lecció està presidida per un collaret i unes arracades d’Alta Joieria i cada peça porta un diamant addicional encastat dins la muntura que simbolitza la puresa i la tradició joiera brillant del taller de Quera.
Aquesta ha estat la primera col·lecció elaborada íntegrament a l’atelier de casa familiar, que destaca també per l’ús diferenciat de diamants ambtalles menys habituals. Per altra banda, els diamants de Stellia es presenten en posicions irregulars que recorden la cua de la lletra Q, el traç que dona identitat a l’univers Quera.
Dissenyada per Mariona Quera, gemmòloga i sisena generació de la família al capdavant de l’empresa, la col·lecció va néixer “en silenci i mirant el cel, com neixen moltes de les coses importants. Primer en la imaginació, després en un llapis i un paper i finalment s’ha materialitzat en una constel·lació de joies”. La importància d’aquestes peces també rau en el que signifiquen, “Stellia no només celebra el que fem, sinó el que som. Formo part de la sisena generació d’una família de joiers. Durant gairebé 140 anys, aquest ofici ha anat passant de generació en generació i em sento molt orgullosa de tot aquest llegat.”.
La col·lecció ha estat presentada en un esdeveniment al Museu Thyssen de Màlaga que ha transmès el luxe i l’essència de la col·lecció en un ambient estel·lar. Stellia ha ofert l’oportunitat de fer peces de joieria diferents i molt identificatives, i ha materialitzat la nova era de QUERA, en la que la conjugació d’innovació i tradició ha portat l’empresa familiar en una nova dimensió.
