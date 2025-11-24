La UdG impulsa la reducció dels envasos de plàstic
La iniciativa s'enmarca en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus
En el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, del 22 al 30 de novembre, la Càtedra ATL de l’aigua potable de la Universitat de Girona es fa ressò d’una iniciativa pionera per reduir el consum d’envasos de plàstic dins la comunitat universitària. Amb el suport de la Vicerectora de Territori i Compromís Social, Sílvia Llach, la proposta promou pràctiques sostenibles en el consum d’aigua, tant en esdeveniments institucionals com en espais de restauració de la UdG.
La primera de les dues accions que es duran a terme serà l’eliminació de les ampolles d’un sol ús en congressos, jornades i reunions, dins a la universitat, substituint-les per ampolles reutilitzables proporcionades per la Càtedra i estar disponibles a les facultats i a l’escola. D’altra banda, es promourà la instal·lació de fonts d’aigua filtrada als bars de les facultats per facilitar l’accés a aigua potable i reduir el consum d’envasos durant els àpats. Aquesta darrera mesura ja s’ha implementat amb èxit al bar de la Facultat de Ciències, on s’ha observat una reducció del 80% en el consum d’ampolles durant els dinars i del 50% en el global del dia.
La iniciativa ha estat acollida favorablement per la comunitat universitària. Facultats com Ciències, Econòmiques i Empresarials, Dret, Infermeria i Turisme ja han sol·licitat ampolles de vidre com a mostra del seu compromís amb la sostenibilitat. Amb aquestes accions, la Càtedra ATL reafirma el seu compromís amb el medi ambient i fa una crida a tota la comunitat universitària per sumar-se a la iniciativa i contribuir a una universitat més responsable i sostenible.
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica
- Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar com a menor estranger no acompanyat
- Alerta urgent de l’AESAN per aquests dolços molt comuns als supermercats: Si en tens a casa, llençals
- Un jutjat obliga l’Ajuntament de Girona a tornar a tancar el «triangle del Ter»
- Forta presència policial a la plaça del Vi de Girona per una doble concentració
- Un japonès aconsegueix estalviar 400.000 euros amb aquests canvis d'hàbits
- Un gran Girona es deixa dos punts al camp del Betis (1-1)