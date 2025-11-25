Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Adif posa en servei les millores a l'estació de Fornells després d’una inversió de 4 milions

Les obres volen reforçar "l’accessibilitat, la seguretat i el confort dels viatgers"

Una imatge recent de l'estació de Fornells. / Adif

Tapi Carreras

Fornells de la Selva

Adif ha posat en servei les noves instal·lacions de l'estació ferroviària de Fornells de la Selva després d’haver-hi invertit gairebé quatre milions d’euros. Les obres, incloses en la iniciativa Transformem Rodalies, tenen com a objectiu millorar de manera significativa les condicions d’accessibilitat i seguretat dels usuaris, així com oferir uns espais més moderns i de major qualitat.

L’estació, situada a la línia d’ample convencional Barcelona–Figueres–Portbou per on circulen els serveis R11 i RG1, forma part d’un conjunt d’actuacions que Adif està desenvolupant en altres punts del Gironès i l’Alt Empordà. De fet, l’empresa pública també està remodelant les estacions de Celrà, Bordils-Juià, Sant Jordi Desvalls, Camallera, Vilajuïga i Colera. En total, la inversió en aquests set enclavaments ascendeix a 29,3 milions d’euros.

Accessibilitat universal i més seguretat

Els treballs han permès adaptar completament l’estació a persones amb mobilitat reduïda, eliminant barreres arquitectòniques i facilitant la circulació de tots els viatgers. Una de les millores més destacades és la construcció d’un nou pas inferior entre andanes, equipat amb ascensors i escales fixes, que substitueix el pas a nivell existent i incrementa notablement la seguretat.

El pas soterrat de l'estaicó de Fornells de la Selva. / Adif

A més, les andanes s’han allargat fins als 210 metres i s’han elevat fins als 68 centímetres respecte a la cota del carril, fet que garanteix un accés més còmode i segur als trens. També s’hi ha instal·lat nova pavimentació amb elements tàctils i franges d’advertència, millorant la senyalització i l’orientació per als usuaris.

Nous espais i renovació d’instal·lacions

Adif ha construït noves marquesines a les zones d’espera per incrementar el confort, així com infraestructures complementàries de sanejament, electricitat, il·luminació, seguretat, protecció civil i un sistema de videovigilància de circuit tancat.

Aquest conjunt d’intervencions contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 9 i 11, que promouen infraestructures sostenibles i l’accés a sistemes de transport segurs i accessibles.

Finançament europeu

El projecte està finançat a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb fons de la Unió Europea – NextGenerationEU, que impulsa la modernització de les infraestructures ferroviàries arreu del territori.

