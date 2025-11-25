Una exposició itinerant per la ciutat explica les principals accions desenvolupades dins el projecte GiroNat
Organitzada per l’Ajuntament de Girona, la mostra es podrà veure fins a mitjan desembre en diferents espais exteriors i en els centres cívics de Pedret i Sant Narcís
L’Ajuntament de Girona ha impulsat una exposició itinerant per diferents espais de la ciutat, en la qual es repassen diverses de les accions que s’han desenvolupat dins el projecte GiroNat i que es podrà veure fins al 19 de desembre. Com s’explica en la mostra, el projecte proposa una transformació ecosocial duent a terme un conjunt de projectes destinats a assolir la renaturalització de Girona, convertint-la en una ciutat més verda, resilient i saludable.
Es tracta de projectes que s’han presentat i treballat com una ruta a seguir, dins la qual hi ha diferents itineraris interconnectats que parlen dels espais verds i els espais blaus de la ciutat, i també d’altres iniciatives que ajuden a teixir una xarxa ecosocial.
“Amb aquesta exposició volem apropar a tota la ciutadania la transformació ecosocial que estem impulsant a través del projecte GiroNat. Girona ja està avançant cap a ser una ciutat més saludable, verda i preparada per afrontar els reptes climàtics actuals i futurs, en clau d’adaptació. En aquest sentit, és important que tothom pugui conèixer i fer-se seus aquests projectes realitzats”, ha explicat el regidor d’Acció Climàtica de l’Ajuntament de Girona, Sergi Cot Cantalosella.
Respecte als espais verds, la mostra ressalta el Pla director de l’arbrat a través del qual s’han estudiat quines plantes i animals viuen en els espais verds de la ciutat i dels seus voltants, per introduir espècies d’arbres capaces d’afrontar els reptes plantejats pel canvi climàtic. També es posa èmfasi en la iniciativa “Stop espècies invasores!”, a través de la qual s’han dissenyat actuacions de control per reduir l’impacte d’animals i plantes que no són propis del nostre ecosistema.
Pel que fa als espais blaus de la ciutat, l’exposició repassa alguns projectes que s’han executat, com la creació d’un mapa que inclou tots els ecosistemes de Girona, i d’altres que s’estan executant, com la instal·lació de passos de peixos, la restauració de boscos de ribera al voltant dels rius Ter i Onyar i la recuperació dels gorgs de la ciutat, entre altres accions.
Finalment, la mostra explica algunes de les iniciatives que ajuden a teixir una xarxa ecosocial com l’habilitació d’horts i espais fruiters comunitaris als barris, la creació de façanes i cobertes vegetals sobre els edificis de la ciutat, les passejades guiades per reconnectar amb la natura i la instal·lació de tres aules de natura, entre moltes altres accions i activitats.
De moment, l’exposició ja s’ha pogut veure en els centres cívics del Ter, Pedret i el Mercadal i a les biblioteques de la Universitat de Girona (UdG) del campus de Montilivi i del Barri Vell, així com a la Facultat de Ciències. Fins al dia 1 de desembre encara es podrà veure al Centre Cívic de Pedret, i del 5 al 19 de desembre s’instal·larà al Centre Cívic de Sant Narcís, on acabarà el seu recorregut. D’altra banda, i fins a mitjan desembre, també es podrà trobar la mostraal parc del Migdia, als jardins de la Devesa, a la plaça Domènec Fita i Molat de Montjuïc i a les escoles velles de Sant Daniel.
El projecte GiroNat, que es va iniciar a finals de l’any 2022 i acaba el 31 de desembre d’aquest any, compta amb una subvenció dels fons europeus Next Generation, està coordinat per l’Ajuntament de Girona i té el suport de la Universitat de Girona i de les entitats ambientalistes Associació La Sorellona, Associació Xarxa per la Conservació de la Natura, SEO Birdlife (Societat Espanyola d’Ornitologia) i la Fundació Institut Català per la Recerca de l’Aigua (ICRA).
El projecte GiroNat compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU.
