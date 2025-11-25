Faran tombes islàmiques i un espai de dol perinatal al cementiri de Salt
L’Ajuntament ha tret a licitació l’ampliació de l’equipament per 441.000 euros
En una segona fase, està previst construir entre 700 i 800 nínxols nous davant l’increment de la població al municipi
L’Ajuntament de Salt ha tret recentment a licitació la contractació de les obres d’ampliació del cementiri municipal, ubicat molt a prop de la zona esportiva del Pla de Salt i de la rotonda que va cap a Bescanó. El preu de sortida dels treballs és de 441.332,19 euros, i corresponen en una primera fase d’obres que inclou la creació d’una zona dedicada al dol perinatal i una àrea per realitzar cerimònies religioses no catòliques, és a dir, tombes islàmiques.
L’ampliació del recinte es farà per l’extrem sud ocupant espais oberts no delimitats, i part de l’antic camp d’entrenament del Club d’Arquers de Salt. Les tasques es faran en un màxim de sis mesos a partir de l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig.
Per una banda, l’espai de dol perinatal es farà en un dels espais en la zona més antiga ja existent i situada més al nord de l’equipament. Està previst fer-hi una actuació que permeti generar una rampa d’accés cap al sector que porti cap a una plataforma delimitada per espai verd i plantes aromàtiques.
La zona de dol s’hi ha previst ubicar una placa amb la inscripció: «L’amor no comença al néixer, ni acaba al morir» de l’exalcalde de Salt i poeta, Salvador Sunyer i Aimeric. Al costat s’hi plantarà un exemplar de l’espècie cercis siliquastrum, conegut com popularment com l’arbre de l’amor, com element simbòlic de l’espai.
«Diversitat de ritu»
Segons es detalla en l’informe de necessitats del contracte també hi ha la «necessitat d’ampliar el cementiri amb la construcció de tombes soterrades que responguin a altres tipus de ritus». Tot això, perquè en data 1 de gener de 2024 el 37,34% de la població del municipi tenia nacionalitat estrangera en la qual la comunitat provinent del continent africà equival al 64,17% de la població migrant. De fet, el 2024 Salt albergava fins a 77 nacionalitats diferents «amb la diversitat de ritu pel que fa als enterraments que això implica».
Davant aquestes necessitats, es farà un nou espai de tombes islàmiques. Es preveuen fer sis tombes excavades a terra, cadascuna d’elles amb capacitat per sis difunts. És a dir, a la llarga hi podria arribar a haver 36 difunts enterrats en aquest espai amb aquesta ampliació del cementiri. La zona s’ubicarà parcel·la situada al sud-oest de l’equipament.
Segona fase
Aquesta seria la primera fase de les obres, que també contemplen allargar el mur que encercla el cementiri amb un triple pany de paret de 175 metres lineals. Més endavant, es duria a terme una segona fase d’actuacions, encara sense licitar. S’executaria la nova zona de nínxols preveient les necessitats futures del municipi de Salt, per l’increment de població sostingut de la darrera dècada i les noves necessitats generades pel desenvolupament del sector Sud, on s’ubicarà el Campus de Salut. La previsió és que es facin entre 700 i 800 nínxols nous.
