Fugida fallida: s'accidenta amb patinet intentant escapar dels Mossos a Salt

Els Mossos enxampen el conductor i acaba denunciat

Salt

Un jove de 21 anys va resultar accidentat i denunciat aquest dissabte, 22 de novembre, després de fugir dels Mossos d’Esquadra pels carrers de Salt.

Cap a les cinc de la tarda, una patrulla del cos policial circulava pel municipi quan va detectar un usuari de patinet elèctric cometent una infracció: s’havia saltat un senyal d’Stop a la cruïlla entre el carrer del Prat de la Riba i el carrer del Doctor Ferran.

Els agents li van donar l’ordre d’aturar-se, però el jove va decidir fugir. La seva fugida, però, va acabar en accident. Com es pot veure en el vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials, anava a gran velocitat i, en intentar superar un ressalt del carrer, va perdre el control del Vehicle de Mobilitat Personal (VMP) i va caure a terra.

Els dos mossos que el perseguien amb el cotxe policial van poder interceptar-lo i, finalment, el van denunciar administrativament per desobediència als agents de l'autoritat per la Llei de Seguretat Ciutadana 4/2014 i per la infracció viària que havia comès inicialment, saltar-se el senyal d’Stop, segons ha confirmat el cos policial.

