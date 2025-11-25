Fugida fallida: s'accidenta amb patinet intentant escapar dels Mossos a Salt
Els Mossos enxampen el conductor i acaba denunciat
Un jove de 21 anys va resultar accidentat i denunciat aquest dissabte, 22 de novembre, després de fugir dels Mossos d’Esquadra pels carrers de Salt.
Cap a les cinc de la tarda, una patrulla del cos policial circulava pel municipi quan va detectar un usuari de patinet elèctric cometent una infracció: s’havia saltat un senyal d’Stop a la cruïlla entre el carrer del Prat de la Riba i el carrer del Doctor Ferran.
Els agents li van donar l’ordre d’aturar-se, però el jove va decidir fugir. La seva fugida, però, va acabar en accident. Com es pot veure en el vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials, anava a gran velocitat i, en intentar superar un ressalt del carrer, va perdre el control del Vehicle de Mobilitat Personal (VMP) i va caure a terra.
Els dos mossos que el perseguien amb el cotxe policial van poder interceptar-lo i, finalment, el van denunciar administrativament per desobediència als agents de l'autoritat per la Llei de Seguretat Ciutadana 4/2014 i per la infracció viària que havia comès inicialment, saltar-se el senyal d’Stop, segons ha confirmat el cos policial.
Subscriu-te per seguir llegint
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
- Acord per indemnitzar amb 58.000 euros la família d'una pacient que va morir durant una intervenció al Trueta de Girona
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- Enquesta CEO: Aliança Catalana seria primera força a Girona
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Desenes d’àvies cuineres recuperen 300 receptes en perill
- Els errors més comuns en heretar segons els experts: Si ho saps evitaràs la pèrdua de milers d'euros
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica