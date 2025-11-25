Girona constitueix la Taula de Salut Sexual i Afectiva per reforçar el treball comunitari i la coordinació entre agents del territori
La primera reunió s'ha fet aquest dilluns a l’Estació Espai Jove
Girona ha constituït la primera Taula de Salut Sexual i Afectiva de la ciutat, un espai de treball impulsat amb l’objectiu de reforçar la coordinació entre els diferents agents comunitaris i professionals que intervenen en l’àmbit de la salut sexual, afectiva i emocional al municipi. La iniciativa, liderada per l’Ajuntament de Girona, pretén avançar cap a estratègies compartides que potenciïn el benestar de tota la població i redueixin desigualtats en salut.
L’Estació Espai Jove va acollir ahir la reunió de constitució d’aquest ens, en què van participar representants de l’Ajuntament i de les administracions de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, així com entitats del territori.
La regidora de Salut i Benestar Emocional de l’Ajuntament, Sílvia Bosch Agustí, ha destacat que “Girona fa anys que avança cap a un model de polítiques de salut accessibles, de proximitat i orientades especialment a les persones joves. La ciutat ha estat pionera a l’hora d’integrar la salut sexual i afectiva com una dimensió imprescindible del benestar general. La constitució d’aquesta Taula reforça aquesta aposta, dotant-la d’un espai estable, col·laboratiu i transversal que ha de permetre consolidar i ampliar aquesta línia de treball. És molt important abordar la salut sexual i afectiva des d’una mirada comunitària, integral i transversal”.
Pilar essencial
La salut sexual és un pilar essencial del benestar global i de la qualitat de vida de la ciutadania, especialment per a joves i col·lectius que poden experimentar situacions de vulnerabilitat. Treballar-la de manera prioritària permet reforçar la prevenció, anticipar necessitats i reduir situacions de risc, alhora que contribueix a disminuir la pressió sobre els serveis sanitaris i socials.
Els municipis tenen un paper fonamental en aquest àmbit: la proximitat facilita detectar realitats que sovint queden fora dels circuits formals i permet desenvolupar respostes més ajustades. A més, la salut sexual té una relació directa amb el benestar emocional, les relacions afectives, la igualtat de gènere, la prevenció de violències i la capacitat de viure la sexualitat amb seguretat, llibertat i plaer. També és una via per reduir desigualtats, ja que encara hi ha barreres econòmiques, culturals, de gènere o territorials que limiten l’accés a recursos i informació. A això s’hi suma la persistència de l’estigma i la desinformació, dos factors que continuen condicionant de manera important aquest àmbit de salut.
La creació de la Taula facilita la continuïtat assistencial, la detecció precoç i la derivació adequada. Al mateix temps, consolida un model de coproducció de polítiques públiques més coherent, participat i arrelat al territori. També dota el municipi d’un marc estable per impulsar projectes, protocols i campanyes que situïn els drets sexuals i reproductius com una responsabilitat col·lectiva.
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
- Acord per indemnitzar amb 58.000 euros la família d'una pacient que va morir durant una intervenció al Trueta de Girona
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- Enquesta CEO: Aliança Catalana seria primera força a Girona
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Desenes d’àvies cuineres recuperen 300 receptes en perill
- Els errors més comuns en heretar segons els experts: Si ho saps evitaràs la pèrdua de milers d'euros
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica