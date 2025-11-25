Girona sanciona setze terrasses de bars i restaurants
Les multes s’han posat al llarg del 2025 i entre les infraccions hi ha no tenir la llicència, excedir l’ocupació autoritzada o no respectar l’espai de pas establert
L’Ajuntament de Girona ha sancionat fins ara aquest 2025 un total de setze terrasses d’establiments de restauració d’arreu de la ciutat. Les multes, amb imports que van des dels 400 fins als 2.001 euros, s’han posat a locals ubicats als barris de l’Eixample, la Devesa, el Barri Vell, el Mercadal i Sant Narcís.
Les principals infraccions són la instal·lació de terrassa sense llicència i l’excés de l’ocupació autoritzada, amb set sancions cadascuna. A més, també s’ha multat per reduir l’ample de la vorera pertorbant pas vianants (1) o no respectar l’espai de pas establert (1); disposar de mobiliari no autoritzat (2) o que incompleix l’ordenança (2); exhibir publicitat no autoritzada (1); incomplir l’horari permès (1); produir molèsties al veïnat derivades del funcionament de la terrassa (1), o ocupar la via pública fora de l’espai establert en la llicència (2).
"Endreçar l’espai públic, garantir el dret a l’accessibilitat universal a la via pública i establir una funció inspectora eficient que permeti regular la presència de terrasses a la ciutat" són els tres objectius principals de la nova ordenança de terrasses i activitats de restauració i recreatives de Girona, aprovada l’octubre del 2023, segons recorda l'Ajuntament en un comunicat i va derogar la que estava vigent des del 2012.
L’alcalde, Lluc Salellas i Vilar, ha ressaltat que “l’espai públic és de tots els gironins i gironines i per això hem d’assegurar una bona convivència de les terrasses amb el veïnat i amb els vianants. L’explotació econòmica derivada de les terrasses pot generar usos positius de l’espai públic, sempre que compleixi les normes que assegurin aquesta convivència i un retorn just a la ciutat”.
El regidor d’Urbanisme de Proximitat i Planejament, Lluís Martí Arderiu, ha assenyalat que “el control de les terrasses és necessari no només per a intentar conciliar en l’ús de la via pública els drets i interessos de la ciutadania general amb l’activitat econòmica dels establiments de restauració, sinó que també ha de servir per a perseguir i sancionar els incompliments de les normes que protegeixen i regulen la utilització del patrimoni públic i la competència deslleial que comporta l’ús irregular o il·legal de la via pública enfront dels establiments que compleixen escrupolosament les normes establertes”.
Les multes
L’ordenança de terrasses de Girona preveu multes de fins a 3.000 euros. En primer lloc, es preveuen multes de fins a 750 euros pels locals que cometin infraccions de caràcter lleu. En aquest apartat hi ha un total de disset incompliments marcats en l’ordenança. Entre d’altres, no tenir en un lloc visible el codi QR de l’establiment, incomplir l’horari d’inici o tancament de la terrassa en mitja hora o menys, deteriorar qualsevol element de la via pública o exhibir qualsevol mena de publicitat no autoritzada.
Per altra banda, la normativa detalla quinze infraccions considerades greus que serien sancionades amb una quantitat d’entre 751 i 1.500 euros de multa. Són faltes greus instal·lar equips musicals i altres elements de megafonia, no disposar de la pòlissa d’assegurança en vigor, incomplir l’horari d’inici o tancament de la terrassa en més de trenta minuts i menys d’una hora, col·locar una terrassa a l’espai d’ús públic sense llicència o fora del període autoritzat, incomplir tres o més vegades els requeriments específics formulats per l’Ajuntament o tancar els límits de la terrassa amb materials no autoritzats, entre d’altres.
Per últim, es preveuen multes d’entre 1.501 i 3.000 euros per aquells establiments que cometin infraccions considerades molt greus. La nova ordenança en recull set d’aquestes característiques. Per exemple, produir molèsties greus al veïnat derivades del funcionament de la terrassa amb incompliments de les condicions establertes en la normativa, excedir l’ocupació de la terrassa en més del 50% dels mòduls o de la superfície autoritzats o incomplir l’horari de tancament en més de seixanta minuts o instal·lar una terrassa a l’espai d’ús públic sense llicència o fora del període autoritzat. En aquests dos últims casos, s’imposaria la sanció si la infracció comporta una pertorbació rellevant de la convivència que afecti de manera greu, immediata i directa la tranquil·litat o l’exercici de drets legítims d’altres persones, o el normal desenvolupament d’activitats de tota classe o la salubritat o l’ornament públics.
Tancament de terrasses
En la normativa s'indica que si un establiment continua sense complir amb la norma després de diferents requisits es podrà tancar la terrassa. Així, per exemple, l’ordenança recull que l’Ajuntament té la potestat de tancar els espais si els locals no tenen llicència o ocupen espais públics municipals.
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
- Acord per indemnitzar amb 58.000 euros la família d'una pacient que va morir durant una intervenció al Trueta de Girona
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- Enquesta CEO: Aliança Catalana seria primera força a Girona
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Desenes d’àvies cuineres recuperen 300 receptes en perill
- Els errors més comuns en heretar segons els experts: Si ho saps evitaràs la pèrdua de milers d'euros
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica