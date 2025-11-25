L’ONCE reestrena seu a Girona amb una agència renovada i accessible per a tots els usuaris
La presentació del nou equipament al carrer Emili Grahit reuneix representants municipals i responsables de l’entitat
L’ONCE ha presentat aquesta tarda la reforma integral de la seva agència de Girona, ubicada al carrer Emili Grahit 26, en un acte presidit per l’alcalde de la ciutat, Lluc Salellas, i el delegat d’ONCE Catalunya, Enric Botí. L’espai remodelat incorpora criteris d’accessibilitat universal i es converteix en una de les primeres oficines de tot l’Estat a integrar globalment la nova identitat corporativa del Grup Social ONCE.
Segons l’organització, l’adequació del centre té com a finalitat millorar l’atenció i el confort de les persones afiliades, així com del personal que treballa a la institució. L’equipament es concep com un punt de trobada per als 360 afiliats i afiliades de la demarcació i per als 138 professionals que comercialitzen les loteries socials, responsables i segures de l’ONCE. Durant l’acte, Enric Botí ha subratllat que el nou espai reforça “la voluntat de ser a Girona i ser part de tothom”, i ha afirmat que la institució vol continuar treballant per la igualtat d’oportunitats, la inclusió i el respecte a la dignitat humana. En la presentació també hi han intervingut David Bernardo, president del Consell Territorial de l’ONCE a Catalunya, i Fran Rodríguez, director de l’agència a Girona. Entre els assistents hi havia representants del consistori, com la vicealcaldessa, Gemma Geis, i diverses regidores de l’equip de govern.
Una accessibilitat completa
La renovació ha incorporat múltiples elements destinats a garantir una accessibilitat completa, més enllà dels requisits reglamentaris. El centre disposa d’un taulell sense barreres físiques, lavabos adaptats amb avisadors d’emergència i una senyalització pensada per facilitar l’autonomia de persones que utilitzen cadira de rodes. També s’hi han instal·lat millores acústiques, amb panells fonoabsorbents als despatxos, que permeten preservar la intimitat en les visites amb psicòlegs i treballadors socials.
L’agència té una superfície de 547 metres quadrats distribuïts en una sola planta per afavorir la mobilitat interna. La seva ubicació, en un dels eixos amb més activitat comercial de la ciutat i ben connectat amb el transport públic, facilita l’accés als serveis de la institució per part d’afiliats i professionals. Segons ONCE Catalunya, el centre és també el primer del territori que incorpora mesures de sostenibilitat en climatització i il·luminació. L’edifici utilitza llums LED regulables i programables, així com un sistema de climatització de baix consum gestionable a distància a través d’una aplicació mòbil, amb l’objectiu d’optimitzar el consum energètic.
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- Acord per indemnitzar amb 58.000 euros la família d'una pacient que va morir durant una intervenció al Trueta de Girona
- Enquesta CEO: Aliança Catalana seria primera força a Girona
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Desenes d’àvies cuineres recuperen 300 receptes en perill
- Els errors més comuns en heretar segons els experts: Si ho saps evitaràs la pèrdua de milers d'euros
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica