El PSC alerta que Girona pot perdre més de 650.000 euros de fons europeus per la Casa de la Tecnologia
Els socialistes denuncien la "paràlisi total" en les obres del Xalet Soler
El grup municipal del PSC- Girona pel Canvi veu amb “moltíssima preocupació” les noves informacions sobre la situació de la futura Casa de la Tecnologia i afirma que aquestes confirmen, punt per punt, les denúncies que el grup va fer el setembre. Creuen que tot continuarà abandonat els pròxims mesos i és probable que es perdin més de 650.000 euros dels Fons Next Generation.
Els socialistes fa mesos que adverteixen de la "deixadesa, brutícia i la falta de manteniment" al Xalet Soler -l’edifici destinat a acollir la Casa de la Tecnologia i el Museu de les Matemàtiques-, així com de la "paralització inexplicada" de les obres des de l’agost de 2024 i la "degradació creixent" de l’entrada sud de Girona.
Actualment, les obres continuen aturades perquè, tot i que el projecte ja s’ha modificat per resoldre problemes estructurals als forjats, el govern encara no ha aconseguit arribar a un acord amb l’empresa adjudicatària per reprendre-les. A més, hi ha un element nou i especialment preocupant: el risc real de perdre més de 650.000 euros de finançament Next Generation, que expira a finals d’aquest any.
"No és un fet aïllat"
Aquest risc tampoc "és un fet aïllat". El grup municipal recorda que no és el primer cop que el govern municipal posa en perill recursos públics per manca de planificació. Recentment, l’Ajuntament va perdre fons europeus per l’aparcament de Mas Gri, va haver de retornar diners amb interessos i fins i tot ha demanat de nou un ajut a la Generalitat per fer el mateix projecte, però més tard i més car. “És un patró preocupant: manca de rigor, mala gestió i pèrdua d’oportunitats que acaben pagant els gironins” ha denunciat la portaveu del PSC, Bea Esporrín.
Esporrín, ha assegurat que “la informació que s’ha fet pública és molt greu i confirma tot el que ja vam advertir: el govern ha deixat deteriorar el Xalet Soler, no ha garantit el manteniment mínim, no ha actuat amb transparència i no ha estat capaç de desencallar un projecte que havia de ser estratègic per a la ciutat”.
Esporrín ha remarcat que “ara sabem, a més, que la ciutat pot perdre un finançament europeu clau perquè el govern no ha fet els deures a temps. No hi ha excusa per tenir un projecte aturat més d’un any, pendent d’una reunió sense data i amb el compte enrere d’uns fons que caduquen en poques setmanes”.
El PSC- Girona pel Canvi recorda que l’abandonament del Xalet Soler ha anat acompanyat d’incidents greus, com un incendi al soterrani i indicis d’ocupació, així com de brutícia i males herbes que malmeten la imatge d’un element patrimonial i d’una de les principals portes d’entrada a Girona. “L'única lògica matemàtica per al Xalet Soler és que és un perill per al barri, i tot això és resultat directe de la falta de lideratge polític i d’un govern que no assegura ni el manteniment bàsic ni la seguretat” ha afegit Esporrín.
Pel PSC, resulta “inconcebible” que un projecte que havia de convertir-se en un espai cultural, educatiu i científic de referència estigui avui completament encallat. “La Casa de la Tecnologia havia de ser una oportunitat per dinamitzar la ciutat, però el govern l’ha convertit en un nou símbol de deixadesa i manca de gestió a Girona” ha lamentat la portaveu.
Davant d’aquesta situació, el grup socialista exigeix al govern municipal que “doni explicacions immediates”, presenti un calendari clar de represa de les obres, aclareixi l’estat de la negociació amb l’empresa i confirmi si existeix risc real que renunciï, fet que obligaria a tornar a licitar el projecte i retardar-lo encara més.
“Girona no pot perdre més temps ni recursos” ha conclòs Esporrín. “El govern ha d’actuar ara per salvar el projecte, garantir el finançament europeu i evitar que la desídia acabi fent malbé una oportunitat que podria ser clau pel futur de la ciutat”.
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
- Acord per indemnitzar amb 58.000 euros la família d'una pacient que va morir durant una intervenció al Trueta de Girona
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- Enquesta CEO: Aliança Catalana seria primera força a Girona
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Desenes d’àvies cuineres recuperen 300 receptes en perill
- Els errors més comuns en heretar segons els experts: Si ho saps evitaràs la pèrdua de milers d'euros
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica