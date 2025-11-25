Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rebenten 11 trasters en una sola nit d'un pàrquing comunitari de Girona

Els lladres forcen les portes, s'emporten diversos objectes emmagatzemats i la Policia Municipal ho investiga

Un dels panys forçats d'un dels trasters de l'edifici de Girona.

Eva Batlle

Girona

Uns lladres van rebentar en una sola nit 11 trasters d’un aparcament comunitari que comparteixen dos blocs de pisos a Girona. Els veïns no se’n van adonar fins a l’endemà, ja que els delinqüents no van fer cap soroll durant els robatoris. La Policia Municipal ho investiga.

Els fets van tenir lloc durant la nit de dijous a divendres de la setmana passada, 20 al 21 de novembre, a un aparcament soterrat de dues plantes situat a l’avinguda de Lluís Pericot. Aquesta zona està dividida entre trasters i estacionament per a vehicles. Malgrat ser una zona relativament cèntrica de la ciutat, la intrusió va passar desapercebuda fins l'endemà al matí, quan els veïns van començar a adonar-se del que havia passat i avisar la Policia Municipal de Girona . Els agents es van desplaçar al migdia i van comprovar que fins a 11 trasters havien estat forçats.

Una de les portes esbotzades de la zona de trasters de l'aparcament de Girona.

Per accedir-hi, els lladres van forçar les portes, destrossar alguns panys i fins i tot donar cops de peu per entrar-hi. La Policia Municipal està recopilant informació, revisant imatges de càmeres properes i seguint possibles pistes per identificar els autors. Tot indica que els assaltants van actuar amb molta discreció, ja que cap veí va sentir soroll durant la nit.

En aquests trasters, els veïns solen guardar eines, aparells que no utilitzen diàriament, bicicletes i altres objectes, molts dels quals han desaparegut amb els robatoris. Fa aproximadament sis anys que no es registrava cap intrusió en aquest edifici.

Peces dels panys destrossats arran dels robatoris als trasters de Girona.

S'acosta Nadal

Segons recorden els cossos policials per aquestes dates, l’augment de robatoris en trasters durant els mesos de novembre i desembre malauradament no és estrany, ja que els lladres aprofiten la proximitat de les festes de Nadal i Reis. Durant aquestes dates, moltes famílies guarden regals i objectes de valor als trasters i fins i tot dins dels vehicles aparcats al pàrquing, cosa que els converteix en un objectiu per a aquests grups delictius. Davant d'aquests fets, recorden que cal tenir mesures de seguretat en els trasters o bé, no deixar-hi objectes d'alt valor.

