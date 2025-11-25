Recupera el pis cedit a l'Ajuntament de Girona per lloguer social que li havien ocupat, però li roben tots els mobles
El veí denuncia el "tracte inhumà" i la "zero empatia" per part de l'Oficina d'Habitatge
L'immoble estava cedit en el programa 60/40 de lloguer social
Un veí de Girona denuncia el "tracte inhumà" per part de l'Ajuntament i l'Oficina Municipal d'Habitatge (OMH) davant el periple que està passant amb el seu habitatge. Feia cinc anys que el tenia cedit al consistori per destinar a lloguer social, però ja va haver de fer mans i mànigues per recuperar-lo, perquè estava ocupat. Un cop es va tenir el pis a disposició, en un procés que va ser ràpid, es va emportar una altra sorpresa: li havien robat, pràcticament, tot el que tenia a dins. Ho va denunciar el juliol a l'Ajuntament, però lamenta que encara no ha tingut cap resposta.
Els fets es remunten al gener d'aquest any. El veí, que ha volgut quedar en l'anonimat, va anar a l'Oficina Municipal d'Habitatge per anunciar que el juny se li acabava el contracte i volia recuperar el pis que tenia cedit a l'Ajuntament del programa 60/40 de lloguer social. Tot això, perquè el volia "tornar a llogar a una família vulnerable, però sense l'Ajuntament pel mig".
El maig, però, quan es va tornar a dirigir a l'oficina per veure com anaven els tràmits li van dir que el pis estava ocupat per "persones vulnerables". El veí lamenta que li van dir "rient", amb "zero empatia" i assegurant que "hi havia més gent que havia passat per això". Aquest tracte és el que li va saber "més greu". Li van dir que segurament hauria “d’anar a judici”, però que no es preocupés, perquè el “recuperaria” amb l’ajuda dels advocats municipals.
Va sortir d’allà “desubicat” i uns amics el van ajudar a denunciar el cas a les xarxes socials. Pocs dies després, el regidor del PP Jaume Veray, ho va preguntar al ple, i això suposa que va "fer agilitzar el procés". L'1 de juny havia recuperat el pis, que era la data en la qual s'acabava el contracte.
El robatori
El mateix 1 de juny, van quedar al pis amb la “gent d’habitatge” per l’entrega de claus. La sorpresa va ser que, quan va obrir la porta no hi havia “ni un moble”. Cinc anys abans “l’havia deixat bonic, pintat, arreglat amb mobles electrodomèstics, làmpades, la vaixella o llençols i tovalloles” i, de tot, això, no en va “trobar res”. “És que ni la bombeta, ni el portalàmpades, només quedaven els dos fils palats que sortien del sostre”, detalla. “Va ser una puntada de peu”, lamenta, i afegeixque “el pis estava molt brut”.
En aquell moment va dir als d’habitatge que, segons el contracte, li havien de “tornar el pis tal com estava”. La resposta, però, va ser: “has de firmar” i que en un full “apuntés tot el que faltava”. També li van dir que no es preocupés, que “s’arreglaria” i que ho entrés a l’Ajuntament. No en donava crèdit, “l’empatia encara no hi era” i li van assegurar que la persona que hi havia era “vulnerable”. El veí ho té clar, un cop es va produir el robatori ja no era vulnerable, “era delinqüent”.
En aquest punt va decidir demanar ajuda a la Defensora de la Ciutadania, Marta Alsina, i quan li va explicar “tampoc se’n va fer creus”. Alsina va recomanar presentar un escrit a l’Oficina Municipal d’Habitatge, i en lloc d’entrar-ho administrativament ho van fer per alcaldia, ja que els donarien una “resposta ràpida”. L’escrit es va entrar a mitjan juliol, però quatre mesos més tard encara no en sap res.
“Qui m’ha robat els mobles és l’Ajuntament, perquè tenia el contracte amb ells”, etziba el veí afectat i afegeix que "el pis no està com estava”. També proposa crear una plataforma ciutadana de les persones afectades per temes similars.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica
- Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar com a menor estranger no acompanyat
- Alerta urgent de l’AESAN per aquests dolços molt comuns als supermercats: Si en tens a casa, llençals
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- Un jutjat obliga l’Ajuntament de Girona a tornar a tancar el «triangle del Ter»
- Forta presència policial a la plaça del Vi de Girona per una doble concentració