El "Triangle del Ter" de Girona quedarà tancat aquest dijous
L'Ajuntament hi ha de posar blocs de formigó, després d'una sentència, en plena batalla judicial sobre la titularitat del terreny
El solar del denominat "Triangle del Ter" de Girona quedarà tancat aquest dijous 27 de novembre. Tal com va avançar Diari de Girona, una nova sentència judicial obliga el consistori gironí a impedir el pas en aquest terreny ubicat darrere de l'Auditori - Palau de Congressos enmig d'una batalla judicial per la propietat de la parcel·la entre l'Ajuntament i la família Masó - Bru. D'aquesta manera les desenes de vehicles que hi estacionen gratuïtament, hauran de buscar un altre lloc.
L'Ajuntament ha informat que la prohibició d'aparcar "es deu a una decisió judicial emmarcada en un procés de litigi en marxa" i ressalta que "la zona es delimitarà amb blocs de formigó". Aquesta acció ja es va dur a terme entre finals de l'any 2019 i 2021, en un altre episodi judicial per la pugna de la titularitat del solar.
Fonts municipals van avançar a aquest diari que, a banda dels contenciosos judicials en curs, l’Ajuntament està preparant una demanda en l’àmbit civil perquè sigui un jutjat d’aquest tipus qui acabi dirimint la titularitat del solar. Si s'accepta a tràmit, demanarà també la suspensió cautelar del tancament del terreny.
La família sosté que la finca és seva i reclama que s’executi l’expropiació de la parcel·la, perquè considera que va quedar perjudicada arran d’un canvi de qualificació urbanística al Pla General d’Ordenació Urbana. La normativa li permetria formular aquesta reclamació en aquest cas.
A més, la família Masó-Bru defensa que se l’ha de compensar per responsabilitat patrimonial, ja que l’Ajuntament ha utilitzat el solar per a diversos esdeveniments, com ara la instal·lació del circ durant les Fires de Girona. Els successius governs municipals, però, han mantingut sempre que el terreny és públic i que, per tant, no han de pagar cap indemnització ni expropiació.
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- Acord per indemnitzar amb 58.000 euros la família d'una pacient que va morir durant una intervenció al Trueta de Girona
- Enquesta CEO: Aliança Catalana seria primera força a Girona
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Desenes d’àvies cuineres recuperen 300 receptes en perill
- Els errors més comuns en heretar segons els experts: Si ho saps evitaràs la pèrdua de milers d'euros
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica