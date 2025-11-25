Vilablareix impulsa la campanya “Comerç local, com cal”
Hi ha 24 establiments que s’han adherit al distintiu al “Comerç com Cal”, que reconeix la seva aposta per la qualitat, la igualtat, la sostenibilitat i el llenguatge inclusiu.
Redacció
L’Ajuntament de Vilablareix, a través de Vilablareix Actiu, impulsa un projecte integral de dinamització comercial sota el lema “Comerç local, com cal”, amb l’objectiu de reforçar els establiments de proximitat i fomentar una compra responsable i vinculada als valors del poble.
El projecte combina 7 reels elaborats amb l’Associació Som Gent de Vila, en què 19 comerços per visibilitzar la seva activitat quotidiana i els valors que defineixen el comerç local: confiança, arrelament i compromís amb les persones.
Paral·lelament, 24 establiments s’han adherit al distintiu al “Comerç com Cal”, que reconeix la seva aposta per la qualitat, la igualtat, la sostenibilitat i el llenguatge inclusiu. Aquest distintiu s’emmarca en el mateix projecte, que també inclou càpsules formatives breus sobre sostenibilitat, eficiència energètica i igualtat, reforçades amb gags teatrals dels grups L’Olla de Maiquiets i L’Ateneu de la Dona.
Amb aquest conjunt d’accions, Vilablareix referma el seu compromís amb un model de consum sostenible i de proximitat, i convida la ciutadania a comprar amb valors i enfortir el teixit comercial del municipi.
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
- Acord per indemnitzar amb 58.000 euros la família d'una pacient que va morir durant una intervenció al Trueta de Girona
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- Enquesta CEO: Aliança Catalana seria primera força a Girona
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Desenes d’àvies cuineres recuperen 300 receptes en perill
- Els errors més comuns en heretar segons els experts: Si ho saps evitaràs la pèrdua de milers d'euros
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica