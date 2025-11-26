Cassà de la Selva inicia la renovació integral de l’enllumenat públic
El canvi contribuirà a reduir més d'un 70% el consum elèctric i millorarà la qualitat de la il·luminació als carrers
L’Ajuntament de Cassà de la Selva ha iniciat aquest mes de novembre el projecte de renovació i millora de tot l’enllumenat públic exterior del municipi. L’actuació té una durada prevista de vuit mesos i permetrà substituir 2.525 punts de llum per noves lluminàries LED d’alta eficiència.
El projecte inclou la substitució de totes les lluminàries no LED per models LED que ofereixen un major rendiment lumínic, una menor potència instal·lada i una reducció significativa de la contaminació lumínica. A més, es preveu la instal·lació de sistemes de regulació de flux lumínic, que permeten ajustar el nivell de llum en funció de les necessitats reals i optimitzar el consum energètic.
Aquesta uniformitat i qualitat de la il·luminació permet una millor adaptació dels nivells lumínics a cada zona i facilita l’amortització de la inversió amb l’estalvi energètic generat. Amb la instal·lació d’un sistema innovador de control i regulació de l’enllumenat, el municipi farà un salt endavant en la gestió energètica. Segons l’estudi previ, la renovació permetrà aconseguir al voltant d’un 73% de reducció del consum elèctric, així com una disminució de 189 Tn/any de les emissions de CO₂.
A més d’aquest estalvi substancial, el projecte contribuirà a reduir la contaminació lumínica, disminuir el consum d’energia primària i evitar l’emissió de CO₂ i altres gasos d’efecte hivernacle, reforçant el compromís de Cassà de la Selva amb la sostenibilitat i la transició energètica.
D’altra banda, el pas a la tecnologia LED suposa un increment de la sensació de llum i una millora en la reproducció cromàtica, gràcies a l’ús de llum blanca. Aquest fet aporta múltiples beneficis complementaris com l’eficiència energètica, ja que s’obté la llum necessària amb un consum molt inferior i la millora estètica del paisatge urbà nocturn; sense oblidar, la prevenció d’accidents, gràcies a una visibilitat més nítida per a conductors i vianants o l’augment de la seguretat ciutadana, amb més llum i millor reconeixement facial i de colors.
"Inversió estratègica"
L’alcalde del municipi, Pau Presas, destaca que “aquesta renovació integral de l’enllumenat és una inversió estratègica per al futur de Cassà. No només millorarem la qualitat de la il·luminació als nostres carrers, augmentant la seguretat i el confort de veïns i visitants, sinó que també fem un pas ferm cap a un municipi més eficient i sostenible. La reducció del consum energètic i de la contaminació lumínica és una prioritat, i aquest projecte demostra el compromís de l’Ajuntament amb la transició energètica i la protecció del nostre entorn”. I afegeix que “l’estalvi econòmic que generarem any rere any permetrà retornar la inversió i continuar impulsant projectes que millorin la qualitat de vida de tots els cassanencs i cassanenques.”
Aquesta actuació, amb un pressupost de 733.345,71 euros (IVA exclòs), compta amb una subvenció dins la Primera Convocatòria del Programa d’Ajuda per a Projectes Singulars per a la Renovació d’Instal·lacions d’Enllumenat Exterior Municipal, finançada pel Fons Nacional d’Eficiència Energètica.
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- Acord per indemnitzar amb 58.000 euros la família d'una pacient que va morir durant una intervenció al Trueta de Girona
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
- Girona sanciona setze terrasses de bars i restaurants
- Rebenten 11 trasters en una sola nit d'un pàrquing comunitari de Girona
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Fugida fallida: s'accidenta amb patinet intentant escapar dels Mossos a Salt
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica