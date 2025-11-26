Corrua matinal en bicicleta pel català entre Girona i Salt
Entitats i institucions organitzen un acte festiu amb aturades a diferents punts dels dos municipis
Aquest diumenge, diversos carrers de Girona i Salt viuran una corrua matinal en bicicleta per Girona i Salt en defensa i promoció de la llengua catalana.
La punt de trobada i d'inici de l'esdeveniment festiu, popular i reivindicatiu és l'esplanada de la Copa, a la Devesa de Girona. Hi haurà diverses aturades al llarg del recorregut on es poden afegir persones que no es moguin en bicicleta. A les deu del matí, la corrua s'aturarà al parc Monar de Salt. Una hora més tard, l'aturada serà al parc Núria Terés de Santa Eugènia. A les dotze del migdia hi haurà la tercera pausa, en aquest cas a la rambla Ramon Berenguer II de Sant Narcís. Finalment es retornarà al punt d'origen, la zona de la Copa, cap a la una del migdia. Es repartiran fulards i xiulets i pomes gentilesa d'un supermercat i es podran fer donatius voluntaris.
No cal inscripció i el recorregut programat és d'uns deu quilòmetres.
L'esdeveniment està organitzat per diferents entitats catalanistes així com per l'Ajuntament de Girona i el de Salt i la Diputació de Girona.
