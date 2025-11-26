Creixen un 50% els viatgers de la línia L9 entre Girona i Salt amb la posada en funcionament del carril de bus ràpid
La primera setmana de novembre, encara sense la nova freqüència, es van registrar 9.780 usuaris, mentre que entre el 17 i 21 de novembre en van ser 14.652
La posada en marxa del corredor de bus ràpid entre Girona i Salt (BRCat) ha disparat els usuaris que utilitzen la línia L9, la qual s'ha millorat la freqüència de pas dels autobusos de mitja hora a quinze minuts. El corredor es va posar en funcionament el passat 10 de novembre i, des de llavors, la xifra de viatgers ha crescut un 49,8%. La raó és que entre dilluns i divendres de la primera setmana de novembre, encara sense la nova freqüència, es van registrar 9.780 usuaris segons dades del Departament de Territori, mentre que entre dilluns i divendres de la passada setmana, ja amb la freqüència de pas cada quart d'hora, se'n van comptar 14.652.
De fet, en la primera setmana ja es va notar l'increment. Entre el 10 i el 15 de novembre (de dilluns a dissabte) van viatjar amb la línia L9 un total de 14.039 passatgers, mentre que la setmana anterior (de dilluns a dissabte) n'havien estat 10.635. És a dir, un creixement del 32%. Si durant la primera setmana de mes va costar arribar als 2.000 viatgers diaris (dilluns, dimarts, dimecres i divendres es van superar per poc), en la segona setmana es van superar els 2.500 els dies laborables.
La setmana passada els nombres encara van ser més bons. Dilluns es va arribar als 2.763 usuaris, la xifra més baixa de tota la setmana passada, perquè dimarts se'n van comptar 2.935 i dimecres 2.888. Dijous es va fregar els 3.000, arribant a 2.994 i divendres es van superar amb 3.072 viatgers.
La línia troncal
L'L9, ara anomenada L9-Brcat, és la línia troncal del nou corredor de bus entre Girona i Salt. Opera amb vehicles 100% elèctrics i fa el recorregut entre l'Espai Gironès fins al campus de Montilivi de la Universitat de Girona. Passa per l'avinguda dels Països Catalans, a Salt, i un cop a Girona fa el recorregut pel passeig d'Olot, el carrer Emili Grahit, l'avinguda Lluís Pericot i l'avinguda de Montilivi.
A part de la millora amb la freqüència de pas, amb la posada en funcionament del corredor de bus ràpid s'ha guanyat fluïdesa en el desplaçament amb carril exclusiu per bus, en els dos sentits, al llarg de tota l'avinguda dels Països Catalans i el passeig d'Olot fins a la rotonda del Pont del Dimoni. També s'han creat més parades i s'ha posat facilitat per fer intercanvis entre l'estació de tren, la d'autobusos i les línies urbanes de Girona.
Creada el 2019, la línia L9 serveix per connectar tres campus de la UdG com són Montilivi, Centre i EUSES. Amb els anys ha anat guanyant protagonisme i el 2024 va registrar 272.630 viatgers, un 87% més que l'any anterior.
L3 i L4
A més, s'han fet millores en les línies L3 i L4 que també passen per aquest carril de bus ràpid en el trajecte entre els dos municipis, però aquestes línies tenen el final del recorregut a la plaça Joan Brossa de Girona. L'L3 és la línia més utilitzada i l'any passat es van registrar 1.846.740 viatgers, mentre que l'L4 va ser la tercera més emprada el 2024, amb 1.109.035 usuaris.
L'L3 té una freqüència de pas dels autobusos de deu minuts i amb el nou corredor s'han millorat les parades inicials i finals de l'avinguda dels Països Catalans, a Salt. Mentrestant, l'L4 ha allargat l'itinerari amb el nou corredor cap a la zona del polígon i Torre Mirona i, a més, ha reduït la freqüència de pas de quinze a dotze minuts.
