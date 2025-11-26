La Fundació Princesa de Girona encara la recta final per a la recepció de candidatures als Premis 2026
Des que es va posar en marxa el 2009, vuitanta-sis joves han estat reconeguts amb el guardó per les seves trajectòries de talent exemplars i inspiradores, pel seu caràcter transformador i per la seva capacitat de liderar i induir canvis profunds en la societat
Comença el compte enrere per presentar-se a la dissetena edició dels Premis Princesa de Girona, impulsats per la Fundació homònima, amb la ferma convicció de continuar donant suport als joves talents que estan transformant el món i convertir-los en referents per a les noves generacions. La recepció de candidatures en les seves diferents categories —les nacionals (Art, CreaEmpresa, Investigació i Social) i les internacionals (CreaEmpresa i Investigació)— romandrà oberta fins al pròxim 30 de novembre.
Al llarg de les diferents edicions, els premiats Princesa de Girona, que actualment formen una comunitat de més de 80 persones, vint-i-un dels quals són catalans, s'han convertit en referents del talent jove de la seva generació, amb trajectòries que destaquen pel seu compromís social, la capacitat de lideratge i la voluntat transformadora en àmbits com les arts, l’emprenedoria, la ciència o l’acció social. Cada premiat representa una història d’esforç i superació i un exemple inspirador per a altres joves que volen ser agents de canvi en el món actual.
Visibilitat, impacte i noves oportunitats
Més enllà del reconeixement, els Premis Princesa de Girona són també una plataforma per amplificar l’impacte de les accions dels seus guardonats i trobar noves oportunitats. És el cas de Pablo Sánchez Bergasa, Premi Princesa de Girona Social 2025, fundador i director de l’ONG Medicina Abierta al Mundo, que lidera la fabricació i distribució mundial d’una incubadora neonatal de baix cost. Després de rebre el premi, Pablo va decidir posar en stand by la seva carrera professional com a enginyer per dedicar tots els seus esforços a enfortir i fer créixer la seva organització i aconseguir així un impacte més gran.
Aquest guardó els dóna visibilitat i els converteix en exemples de com la joventut pot liderar solucions als grans reptes de la societat actual, amb propostes innovadores, i ser motor de canvi a través del seu compromís, esforç i creativitat. En són exemple Pau Garcia-Milà, Premi Princesa de Girona CreaEmpresa 2010 i co-CEO i cofundador de Founderz, dedicat a la formació en intel·ligència artificial; o, en l'àmbit de la sostenibilitat, Antoni Forner-Cuenca, Premi Princesa de Girona Investigació 2025, que lidera un grup d'investigació centrat en el desenvolupament de tecnologies energètiques sostenibles, entre elles bateries d'emmagatzematge a gran escala que podrien ajudar a fer front a possibles apagades com la viscuda el passat mes d'abril.
A més, els premiats són autèntics referents en els seus respectius àmbits. Entre ells, Victoria Luengo, Premi Princesa de Girona Arts 2024 i actualment una de les actrius amb més projecció i influència de l’Estat espanyol. També l’investigador César de la Fuente, l’emprenedora social Begoña Arana, el cineasta Guillermo Galoe, o la violinista María Dueñas, reconeguda internacionalment pel seu talent, entre molts altres.
Amb una clara vocació internacional, els Premis Princesa de Girona també distingeixen cada any la trajectòria de dos joves iberoamericans que destaquen en el món de la investigació i l’emprenedoria en països llatinoamericans i a Portugal, consolidant així una xarxa de talent jove més enllà de les nostres fronteres.
Premis Princesa de Girona
Des de la seva creació, l’any 2009, els Premis Princesa de Girona, impulsats per la Fundació Princesa de Girona, s’han consolidat com un dels reconeixements més importants al talent jove. Dotats amb 20.000 euros, busquen distingir l’esforç, la creativitat i la dedicació d’aquells joves d’entre 16 i 35 anys que, amb el seu talent excepcional, contribueixen al de la nostra societat.
Els noms dels premiats Princesa de Girona 2026 es donaran a conèixer durant el primer semestre de 2026, en el marc del Princesa de Girona CongresFest, l’acte central del Tour del talent, un esdeveniment itinerant promogut per la Fundació, que cada any fa parada en cinc ciutats espanyoles. En les últimes edicions, aquestes proclamacions han estat presidides per S. M. el Rei o S. M. la Reina.
A l’estiu, els guardonats rebran el premi en una gran cerimònia de lliurament que vesteix el talent jove de gala i que enguany va reunir més de 2.000 persones al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, sota la presidència dels Reis juntament amb S. A. R. la Princesa d’Astúries i de Girona i la Infanta Sofia.
