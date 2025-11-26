La Fundació Ramon Noguera presenta les noves col·leccions de joies, inspirades en els valors de l'entitat
Com en els últims anys, els usuaris amb discapacitat intel·lectual del centre han fet quatre sèries, mentre que l'altra ha estat dissenyada per Mariona Quera
La Fundació Ramon Noguera ha presentat aquest dimecres matí les noves col·leccions de joies, com fa cada any abans de Nadal. Cada any, pivoten sobre una temàtica diferent, i si el 2023 es van inspirar en les etapes de la vida o l'any passat en els paisatges de les comarques gironines, aquest 2025 ho fan sobre els valors que han acompanyat la fundació al llarg de seixanta anys. S'han fet cinc col·leccions, quatre elaborades pels usuaris amb discapacitat intel·lectual de l'entitat i de forma artesanal, i una altra per la dissenyadora Mariona Quera, que ja fa més de deu anys que col·labora amb la fundació. S'han elaborat 50 unitats de cada peça (collarets, arracades, anells o braceroles) dissenyada per l'entitat, i 46 de la duta a terme per Quera, en una col·lecció que ha estat anomenada "Valors compartits".
Compromís, Emprenedoria, Confiança i Innovació són el nom de les quatre col·leccions fetes artesanalment pels usuaris del centre i ja estan a la venda per 9,50 euros les arracades, anelles i braceroles i 18,50 euros els collarets. Es poden trobar al showroom de la fundació, així com en els centres ocupacionals ubicats a Montilivi (Girona) i Llagostera, i a la pàgina web de la fundació.
La directora tècnica del Servei de Teràpia Ocupacional i Llars de la Fundació Ramon Noguera i vocal del Patronat, Ester Triadó, ha apuntat que els usuaris estan "molt contents" per fer cada any aquestes col·leccions, perquè "saben que té un valor final". "Els agrada i demanen poder-ho fer", també ha assenyalat. Per la seva part, la responsable d’activitats i membre de l’equip creatiu, Ester Roura, ha indicat que elaborar les joies significa "cada any un repte nou" que, a més, els "ajuda a treballar moltíssimes habilitats".
Les col·leccions de la fundació
Pel que fa a les diferents col·leccions fetes pels usuaris de l'entitat, la Compromís està fet amb eslavons de plata amb bany d’or que s’entrellacen entre ells, simbolitzant "la unió i la força" de la fundació. Té tupís negres i a la cadena hi pengen elements decoratius que refermen la idea del compromís, com ara una clau i un cadenat. Per altra banda, l'Emprenedoria evoca a la "constant renovació i el fet de tirar endavant" de l'entitat. Conté un collaret de cadena de cuc, fet de plata, amb una part central amb nusos d’espiral fets de fil de macramé que representa el concepte de creixement. A més, s’hi afegeix una perla.
Mentrestant, la Innovació parteix de la voluntat de transformar una part del logotip de l'entitat per convertir-lo en una peça de bijuteria. En aquest cas, s’ha escollit la part inspirada en el dibuix de l’Home de Vitruvi, perquè "posa l'home al centre i reflecteix l'esperit de la fundació". Finalment, la Confiança que combina peces de pedra natural de tots blavosos amb boles facetades de vidre, perles cultivades i boles de plata amb bany d’or, mentre que el fil blau marí és de macramé. Aquesta col·lecció també té un anell i té un cor que "reforça el vincle".
Cooperació, la col·lecció de Quera
Com cada any, la dissenyadora Mariona Quera no ha faltat a la cita i ha tornat a col·laborar amb la Fundació Ramon Noguera duent a terme un penjoll que representa un vaixell fet de paper, elaborat de plata. Aquesta peça té un preu de 90 euros.
Per la dissenyadora és un "orgull" col·laborar amb l'entitat, al mateix temps que li fa "molta il·lusió". El nom de la col·lecció resideix en la cooperació entre l'entitat i la joiera, en un "viatge que compartim des de fa molts anys". Per Quera, però, la cooperació també "es veu en tots els àmbits de la fundació".
