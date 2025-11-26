Girona acaba les obres d'urgència per enderrocar les naus de la carretera Barcelona amb risc imminent d'esfondrar-se
El ple municipal aprova pagar part dels 414.600 euros que han costat els treballs a través del fons de contingència
L'Ajuntament de Girona ha acabat les obres d'urgència per enderrocar les sis naus de la carretera Barcelona que patien risc imminent d'esfondrar-se. Els treballs, que van començar a finals de setembre i que el consistori ha fet de manera subsidiària, s'han acabat abans del previst (perquè inicialment es preveia que duressin quatre mesos). A l'interior de les naus, on s'acumulaven nombroses deixalles, hi vivien indigents que havien protagonitzat baralles i, en algunes ocasions, també provocat incendis. Aquest dimecres, el ple municipal ha aprovat pagar part dels 414.600 euros que han costat els treballs a través del fons de contingència. L'equip de govern hi ha votat a favor, el PSC s'ha abstingut i el regidor de Vox ho ha fet en contra.
Les sis naus que han anat a terra ocupaven, en conjunt, més de 5.000 metres quadrats (dins una parcel·la que en fa més del doble). Són les que estaven situades als números 148-152 de la carretera Barcelona, just després de l'antiga fàbrica Simon -que s'ha de convertir en institut- i del servei per a vehicles d'El Corte Inglés.
Aquestes naus, com la resta que encara es mantenen dempeus, feia més de quinze anys que estaven abandonades. Un entramat de promotors, Desarrollos Immobiliarios Fluvià, les va comprar gairebé totes per 54 milions d'euros amb l'objectiu d'aixecar un hotel, cinc blocs d'onze pisos i un gran parc urbà a la zona. L'esclat de la bombolla i la crisi immobiliària, però, va fer que el projecte quedes en no-res i que la promotora acabés fent fallida.
Amb el temps, totes les naus van deteriorar-se i hi va haver indigents que van ocupar-les i que hi malvivien en condicions precàries. A l'interior, s'hi acumulaven trastos, brutícia, runa i deixalles. A més, alguns dels sensesostre havien protagonitzat baralles i, en algunes ocasions, provocat incendis.
El 29 de setembre, l'Ajuntament de Girona les va començar a tirar a terra d'urgència, després que un informe tècnic alertés que quatre de les naus corrien un risc molt alt d'esfondrar-se. De les dues restants, la cinquena presentava risc alt; i l'altra, risc baix. El consistori va executar l'obra de manera subsidiària, després que l'administrador concursal que gestiona les propietats de l'antiga promotora assegurés que no tenia capacitat econòmica per fer-ho.
Inicialment, els treballs havien de durar uns quatre mesos. Però s'han acabat fent amb menys temps del previst, perquè ara tota aquesta zona ja ha quedat neta. Tan sols es mantenen les parets de les naus que toquen a vies. La resta de la parcel·la està lliure de deixalles i edificacions, i una tanca de seguretat la separa de l'espai per on caminen els vianants.
Amb el fons de contingència
Precisament, aquest dimecres l'Ajuntament de Girona ha celebrat un ple extraordinari per aprovar la modificació pressupostària que permeti finançar l'enderroc. En total, el cost de les obres és de 414.667,53 euros, que s'han de pagar aquest 2025 a les empreses que han tirat les antigues naus a terra.
Per arribar a aquest global, l'equip de govern ho ha fet a través de tres vies. Per una banda, amb nous ingressos que no estaven previstos als comptes (101.161,51 euros). Per l'altra, donant de baixa partides que no s'han gastat (130.057,83 euros). I finalment, amb 183.448,19 euros procedents del fons de contingència (que permet cobrir despeses extraordinàries).
La tinenta d'alcaldia d'Hisenda, Sílvia Aliu, ha recordat que les naus es trobaven en un estat de "degradació extrema" i que els informes tècnics que alertaven del "risc imminent d'esfondrament" van ser determinants per tirar-ne endavant l'enderroc. "Hem actuat com pertocava", ha afirmat.
Aliu també ha insistit en què, com que l'enderroc s'ha fet de manera subsidiària, tot i que ara el consistori en pagui la factura, aquests diners "es recuperaran en el moment de fer la reparcel·lació del sector". És a dir, que aquelles empreses que hi edifiquin hauran d'assumir aquest cost. "Hem garantit la seguretat en aquest àmbit i hem dibuixat també el futur de la carretera Barcelona en aquest punt de la ciutat, on Girona necessita una entrada digna", ha dit la tinenta d'alcaldia d'Hisenda.
La proposta per pagar l'enderroc que s'ha portat a ple ha tirat endavant amb els vots a favor de l'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC). El PSC s'ha abstingut i el regidor de Vox hi ha votat en contra (el del PP, no hi era).
La portaveu dels socialistes, Bea Esporrin, ha dit que tirar a terra les naus abandonades era "un pas fonamental per al desenvolupament de l'entrada sud de la ciutat", però també s'ha preguntat quan s'enderrocaran les que encara queden dempeus (i si també es farà de manera subsidiària). El regidor de Vox, Francisco Javier Domínguez, ha criticat que aquesta nova modificació del pressupost no demostra "capacitat de reacció" de l'equip de govern sinó "manca de planificació" a l'hora de fer els comptes.
