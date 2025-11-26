Girona elaborarà el primer Pla estratègic de relacions internacionals de la ciutat
També es redactaran el Pla director de cooperació per a la justícia global i el Pla director de cooperació europea per al període 2027-2030
Redacció
L’Ajuntament de Girona vol reconfigurar i donar coherència a l’acció exterior municipal i, per aquest motiu, ha encarregat l’elaboració del primer Pla estratègic de relacions internacionals de la ciutat, que abraçarà un període de deu anys (2027-2037); el Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global 2027–2030, i el Pla Director de Cooperació Europea 2027–2030.
Des de les dècades dels vuitanta i noranta, Girona ha teixit agermanaments, ha participat en projectes europeus i ha impulsat cooperació al desenvolupament a països empobrits. Ara, amb un nou context internacional i una arquitectura estatal i catalana actualitzada —incloent la Llei estatal 1/2023 de cooperació, que reforça la coherència de polítiques i el paper del món local—, es vol disposar d’instruments propis i operatius que alineïn totes les actuacions externes municipals.
L’objectiu és dotar de coherència totes les polítiques que l’Ajuntament impulsa tant a la Unió Europea com als països on desenvolupa cooperació internacional, d’acord amb les competències municipals, alineant-les amb les agendes globals i actualitzant les polítiques públiques locals d’acció exterior. A més, pel que fa al Pla estratègic de relacions internacionals, s’establiran prioritats, criteris i mecanismes de governança, seguiment i avaluació compartits entre serveis, incloent-hi el Gabinet d’Estudis Socials i Europeus i la Unitat de Cooperació de l’Ajuntament.
La iniciativa s’alinea amb l’Agenda 2030 i s’inscriu en el marc català d’acció exterior i de cooperació al desenvolupament i pren com a referència el Pla estratègic d’acció exterior i relacions amb la UE 2023–2026 i el Pla Director de Cooperació 2023–2026, que consolida l’enfocament feminista, de drets humans i transformador.
Les declaracions
“El Pla estratègic de relacions internacionals és una peça clau per a dotar la ciutat d'una estratègia a mitjà termini en aquest àmbit i alinear els dos principals serveis que treballen directament en cooperació internacional, però també l'acció exterior que, de forma més o menys intensa, totes les àrees municipals porten a terme. El món local ja no pot ser aliè a les agendes internacionals. Europa, en concret, és el nostre àmbit natural de cooperació. Es calcula que entre el 60 i el 70% de les polítiques locals estan influïdes directament o indirectament per polítiques, directives o programes de la Unió Europea. Una ciutat mitjana com Girona, amb una marcada projecció exterior i una històrica participació en programes de fons europeus, necessita dotar-se d'un Pla director de cooperació europea que ens ajudarà a planificar i a extreure el màxim potencial de les nostres relacions amb Europa”, ha subratllat el tinent d’alcaldia i regidor de Talent, Innovació, Salut i Comunitat, Xavier Aldeguer Manté.
Per la seva banda, la regidora de Cooperació i d’Igualtat i Justícia Social, Amy Sabaly Balde, ha destacat que “amb l’impuls d’aquesta planificació estratègica, reafirmem el compromís en el disseny d’una acció exterior alineada amb els desafiaments globals que compartim tots els països. Els reptes que ens afecten com a societat, com la crisi climàtica, la desigualtat social, i els fluxos migratoris, no poden ser abordats de manera fragmentada. És per això que la cooperació internacional amb els països del Sud Global i amb Europa s'han de veure com a dues cares de la mateixa moneda. La coherència entre les accions a nivell local, europeu i internacional és essencial per aconseguir una resposta efectiva davant dels reptes globals. Aquest enfocament es fonamenta en la necessitat de descolonitzar les polítiques de cooperació, amb un model inclusiu que posi al centre els drets humans, la justícia global i les relacions basades en la solidaritat i el respecte mutu. Els principis feministes i antiracistes seran una guia fonamental, ja que només una acció exterior que reconegui i respecti la diversitat cultural i les lluites per la igualtat podrà construir una comunitat global més justa i equitativa. Aquest és l'enfocament que volem impulsar en els nostres plans d'acció, i que permetrà a Girona jugar un paper actiu, a escala local, en la construcció d'un ordre internacional més just i respectuós amb tots els pobles”.
