Girona tindrà 133 places per a persones sense sostre en episodis de fred intens entre la Sopa i la UNED
Últim recompte, del desembre de 2024, apunta que 111 persones dormen al carrer
L'Ajuntament de Girona oferirà un total de 133 places per a persones sense sostre, entre la Sopa i l'antiga UNED, en períodes de fred intens. El Pla Fred, que s’inicia l’1 de desembre i finalitza el 28 de febrer, enguany augmenta en quatre places el número de llits a l'antiga UNED i passa de 44 a 48 places (una plaça més per a joves, una per a dones i dos per a homes). En episodis de fred intens s’hi sumaran 20 places addicionals, repartides entre la Sopa i l’UNED. La Sopa disposa actualment de 65 places destinades a dones i gent gran, i amb servei de menjador per a 120 persones diàries. Aquestes dades les ha fet públiques avui l'Ajuntament en una roda de premsa on s'ha recordat que el darrer recompte és de 111 persones que viuen al carrer. Aquesta dada es va obtenir el desembre de l'any passat i no inclou les persones que, per exemple, dormen en naus industrials abandonades. Són les que dormen en porxos,bancs o entrades d'edificis.
Davant les crítiques del grup municipal del PSc d'iniciar el Pla Fred massa tard, l'alcalde, Lluc Salellas, ha assenyalat que s'han de tenir en compte els temps de contractació i adequació dels espais: “És la data més avançada possible. El que és important és que entre el Pla Calor i el Pla Fred gairebé oferim servei 12 mesos l’any”, ha indicat el batlle, que ha frecordar que el Pla Calor va finalitzar a l'octubre. El Pla Calor, iniciat el juny, tenia activitats dinamitzades i una mitjana de 70 usuaris diaris, segons ha apuntat la regidora d'Igualtat i Justícia Social i i Cooperació, Amy Sabaly. La responsable municipal també ha recordat l'existència de le Trobades amb Sostre, un espai de socialització i descans, al barri de Pedret, gestionat per l'Ajuntament amb la col·laboració de Creu Roja i Nou-Sol.
