La Policia Municipal de Girona ja té accés a la base de dades dels multireincidents
La vicealcaldessa Gemma Geis destaca que permetrà millorar l'efectivitat i la "coordinació" amb altres cossos
La Policia Municipal de Girona ja té accés a la base de dades dels multireincidents. A través d'aquest aplicatiu, els agents poden saber en temps real quants antecedents acumulen els detinguts. Inicialment, l'Estat només va obrir-ne l'accés a les ciutats de més de 150.000 habitants (a Catalunya, per exemple, ja en disposen Barcelona o Santa Coloma de Gramenet). La vicealcaldessa Gemma Geis recorda la feina feta per Junts a Madrid per aconseguir que Girona s'inclogués al llistat, i subratlla que això permetrà incrementar l'efectivitat de la Policia Municipal i la seva "coordinació" amb altres cossos. "No es tracta tant de diferenciar ciutats per mida, sinó veure com l'accés a la base de dades facilitarà la feina dels policies", ha afirmat.
L'accés a la base de dades dels multireincidents és una de les mesures que s'emmarquen dins el pla de xoc contra aquest tipus de delinqüència que ha impulsat el govern espanyol. L'aplicatiu permet que les policies locals tinguin la mateixa informació que els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en el moment en què facin una detenció.
Quan introdueixin les dades de la persona, el sistema els dirà en temps real quants antecedents i condemnes acumula. El Ministeri de Justícia va obrir-ne l'accés a les policies locals aquest estiu, però inicialment només va fer-ho per a aquelles ciutats de més de 150.000 habitants.
La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha recordat que des de Junts a Madrid es va fer "pressió" al Ministeri perquè Girona també s'inclogués al llistat. En especial, a través de l'exalcaldessa i ara diputada al Congrés Marta Madrenas. "Hem persistit en aquesta demanda i ara, després d'aconseguir un acord, la Policia Municipal de Girona ja pot accedir a la base de dades", ha subratllat Geis.
La vicealcaldessa subratlla que poder disposar d'aquesta informació permetrà "sumar esforços" en la lluita contra la multireincidència. Geis destaca que, a través d'aquesta base de dades, la Policia Municipal de Girona guanyarà "en eficàcia" i també incrementarà "la coordinació" amb la resta de cossos i forces de seguretat.
A més, la vicealcaldessa destaca que poder saber a l'instant si aquella persona detinguda ja acumula nombrosos antecedents, també ajudarà la Policia Municipal a posar-li setge. "Fan falta els màxims esforços possibles en la lluita contra la multireincidència", ha conclòs Geis, que també ha reclamat al govern espanyol tirar endavant la llei de Junts per fer-hi front.
