La UdG organitza una jornada per reforçar la protecció de l'aigua davant de ciberamenaces
Més d'un centenar de professionals del sector hídric i tecnològic han participat en un programa que ha combinat ponències tècniques, networking i demostracions pràctiques
La Càtedra INCIBE de Digitalització i Ciberseguretat Hídrica de la Universitat de Girona (UdG), ha organitzat la jornada de llançament de la Xarxa de Ciberseguretat en la Gestió dels Sistemes d'Aigua, una iniciativa pionera impulsada per finançada per la Unió Europea a través del programa NextGenerationEU i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb INCIBE, i en col·laboració amb la UDC, el CITIC i la Càtedra EMALCSA. L’acte va tenir el passat 21 de novembre al Centre de Recerca en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (CITIC) de la Universidade da Coruña.
Durant la jornada més d'un centenar de professionals del sector hídric i tecnològic van participar en un programa que ha combinat ponències tècniques, networking i demostracions pràctiques. L'acte d'obertura de la jornada va comptart amb la participació del director del CITIC, Manuel G. Penedo, i el director de la Càtedra INCIBE de Digitalització i Ciberseguretat Hídrica de la UdG, Ignasi Rodríguez-Roda, els quals van subratllar la importància de la ciberseguretat en infraestructures crítiques.
El catedràtic de la UDC i investigador del CITEEC (Centre d'Innovació Tecnològica en Edificació i Enginyeria Civil), Jorge José Delgado Martín, va ser l’encarregat d’impartir la conferència “La Conca Mero-Bercés com a model de laboratori natural per al suport de la gestió del proveïment urbà”, en la qual va presentar l'actuació tecnològica que porta a terme la EMA a la ciutat de la Corunya.
A continuació, es va dur a terme la presentació de la Xarxa de (CIBER)Seguretat en la Gestió dels Sistemes d’Aigua Urbans i Industrials, introduint també les seves entitats promotores. Robert Kooij, de la Universitat de Tecnologia Delft dels Països Baixos, i Maarten de Kruijf, de TNO, van abordar els reptes globals de la ciberseguretat en sistemes d'aigua.
El programa també va incloure la celebració d'una taula rodona on es va debatre sobre els riscos de ciberseguretat que pot fer front a la gestió dels sistemes d'aigua, així com possibles solucions. Aquest fòrum va reunir representants d’EMALCSA, CITIC, USC i la Càtedra INCIBE.
Finalment, es va presentar POSEIDÓN, una eina clau per complir la directiva NIS2, desenvolupada per Inprosec i Tecdesoft. Aquesta utilitza la plataforma de simulació MEDUSA #4, instal·lada al CITEEC de la UDC, i inclou en un mateix entorn les funcionalitats d'una plataforma de gestió del cicle integral de l'aigua i un sistema de monitoratge d'amenaces de ciberseguretat. La jornada va concloure amb una visita a la plataforma al CITEEC, consolidant la col·laboració entre el món acadèmic i la indústria per garantir un subministrament segur i resilient.
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- Acord per indemnitzar amb 58.000 euros la família d'una pacient que va morir durant una intervenció al Trueta de Girona
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
- Girona sanciona setze terrasses de bars i restaurants
- Rebenten 11 trasters en una sola nit d'un pàrquing comunitari de Girona
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Fugida fallida: s'accidenta amb patinet intentant escapar dels Mossos a Salt
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica