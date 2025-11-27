15.623 membres de la comunitat universitària poden votar aquest dijous en les eleccions al rectorat de la UdG
Un dels tres candidats, Josep Calbó, Albert Ruda i José Manuel Fernández-Real, ha de tenir més del 50% del vot ponderat, si no es farà una segona volta amb els dos més votats
15.623 persones que formen part de la comunitat universitària de la Universitat de Girona poden votar de forma telemàtica entre les nou del matí i les sis de la tarda d'aquest dijous en les eleccions per escollir al nou rector de la institució. Hauran d'escollir entre tres candidats, Josep Calbó, Albert Ruda i José Manuel Fernández-Real, tot i que si cap d'ells arriba al 50% s'haurà de fer una segona volta de votacions entre els dos candidats més votats, prevista pel 12 de desembre.
Els candidats es van veure les cares en el debat que es va fer aquest dimarts organitzat pel Consell d’Estudiants, previ a la jornada de reflexió d’aquest dimecres. Van confrontar models de governança, amb alguns consensos, però també amb propostes diferents, reflectint els diversos camps d’on provenen els candidats. Josep Calbó és catedràtic de física i fins a l’estiu d’aquest any ha estat vicerector de Projectes Estratègics i Internacionalitzacióa l’equip liderat per Quim Salvi. També ho va ser de Recerca i Transferència entre 2008 i 2013. Albert Ruda és jurista i va ser degà de la Facultat de Dret entre 2016 i 2024, mentre que José Manuel Fernández-Real és metge i actual degà de la Facultat de Medicina, escollit el 2023.
Qui surti escollit serà el sisè rector de la UdG després de Josep Maria Nadal (1992-2002), Joan Batlle (2002-2005), Anna Maria Geli (2005-2013), Sergi Bonet (2013-2017) i Quim Salvi (2018-2025). A diferència dels anteriors, però, el guanyador ocuparà el càrrec sis anys improrrogables després del canvi de llei.
Segona volta?
Els vots per escollir el rector tenen una certa complexitat, ja que no valen el mateix per a tots els membres de la comunitat universitària. És el que s'anomena vot ponderat i representa un 51% pel personal docent i investigador permanent, una branca on hi ha 493 membres que tenen dret a escollir el nou rector. El vot de l'estudiantat val un 25%, però és el grup on més membres hi ha, amb un total de 13.127 amb dret a vot. Finalment, el vot del personal docent i investigador no permanent, amb 1.234 integrants, i el del personal tècnic, de gestió i administració de serveis, amb 769 membres, val un 12%.
Això s’ha de tenir en compte perquè fa vint anys es va donar el cas que Anna Maria Geli va esdevenir rectora sumant menys vots reals (1.231) que el seu adversari, Sergi Bonet (1.552). El vot ponderat, però, va girar la truita i Geli va acabar sumant 1.440,36 vots, mentre que Bonet en va obtenir 1.342,64. Aquestes havien estat fins ara, les úniques eleccions al rectorat de la UdG que havien tingut més de dues candidatures. N’hi va haver quatre, i va ser necessària una segona volta de votacions perquè cap dels candidats va sumar el 50% dels vots en la primera volta. Geli, de fet, també va entrar en aquesta segona volta pel vot ponderat, ja que amb el vot real havia estat la tercera més votada.
Participació baixa
Habitualment, el percentatge de votants respecte al cens total és baix. Això, a causa de la poca implicació de l’estudiantat, que és el grup que té més votants. Cas a part, les eleccions de fa quatre anys, quan l’actual rector, Quim Salvi, es va presentar sense cap candidat que li fes ombra. Només van votar 1.833 persones de les 14.660 que tenien dret a vot, i un 6,3% eren estudiants.
Sí que és cert que en comicis anteriors el vot de l’estudiantat va ser més alt. El 2017, quan va guanyar per primer cop Quim Salvi, van votar un 29,09% dels alumnes, mentre que quatre anys abans, quan va vèncer Sergi Bonet, ho van fer un 19,31%.
Així i tot, el professorat doctor és el que tenen un percentatge més alt de membres que voten (94,81% el 2017 o 89,3% el 2013). Aquesta branca és la més valuosa perquè acaba sumant el 51% dels vots ponderats i si el candidat. Això és el que pot fer decantar la balança perquè, per exemple, el 2005 Geli va sumar 171 vots del professorat doctor, i Sergi Bonet, que va aconseguir 514 vots més que la seva rival en la branca d’estudiantat, en va obtenir 127, fent baixar el vot ponderat.
