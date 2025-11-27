Creu Roja Girona engega la campanya de recollida de joguines amb l'objectiu d'arribar a 2.000 infants vulnerables
La campanya pretén aconseguir 6.000 jocs nous, educatius, no sexistes, no bèl·lics i que promoguin la cooperació
Creu Roja Girona dona el tret de sortida aquest divendres a la campanya de recollida de jocs i joguines, amb l'objectiu d'arribar a repartir-les entre 2.000 infants vulnerables de les comarques gironines. L'entitat calcula recaptar fins a 6.000 joguines nous, educatius, no sexistes, no bèl·lics i que promoguin la cooperació entre els nens i nenes a qui es reparteixin. Per aconseguir-ho, l'entitat disposarà diversos punts de recollida per tal que els qui vulguin participar en la campanya, portin el joc o la joguina que vulguin aportar. L'inici de la recollida es farà amb un acte aquest mateix divendres a la tarda a la plaça Miquel Santaló de Girona on hi haurà una xocolatada i activitats pels més petits.
A més de la recollida i distribució de joguines, Creu Roja també vol sensibilitzar sobre el valor pedagògic i la importància educativa de la joguina, entenent-la com un element vehicular per treballar la tolerància, el respecte i la igualtat entre els infants i adolescents de la demarcació. En aquest sentit, es vol transmetre el missatge que no solament són un element d'oci, sinó que ajuden a millorar habilitats comunicatives dels nens i nenes, a més d'aconseguir una millor relació amb l’entorn.
Aquesta campanya s'emmarca, de fet, en el projecte 'La joguina educativa', que es porta a terme al llarg de tot l'any per informar i sensibilitzar sobre la importància del fet de jugar per al desenvolupament infantil, amb accions que busquen promoure una visió del joc no només com a entreteniment, sinó com un dret fonamental i un recurs per aprendre, crear i créixer.
El voluntariat arreu de les comarques gironines es posa en marxa per recollir i classificar les joguines rebudes per a entregar-les a les famílies d’aquests 2.000 infants en unes dates tan assenyalades com són Nadal i Reis.
Es demanen joguines noves, educatives, no bèl·liques, no sexistes, sostenibles i cooperatives "per afavorir les actituds de respecte i cooperació, i transmetre valors com la creativitat, la tolerància, la diversitat, el respecte o la igualtat".
A més de sol·licitar la implicació de la ciutadania, Creu Roja demana també la col·laboració d'empreses, comerços i entitats de la demarcació que se sumin a la campanya. En aquest sentit, l'entitat assenyala que poden donar suport a través de la donació de joguines, però també amb aportacions econòmiques, cessió d’espais per a la recollida, voluntariat corporatiu o patrocinis, entre d’altres.
Creu Roja Joventut vol posar l'accent en el paper de les empreses com a agents de canvi social per generar una xarxa de col·laboració estable i sostenible en què participin de manera continuada i contribueixin a cobrir la necessitat del joc en qualsevol època de l'any.
