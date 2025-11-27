Dispositiu policial a Domeny: desmantellen un cultiu de marihuana i detecten 19 pisos amb frau elèctric
Arran de queixes veïnals, els Mossos, amb el suport de la Policia Municipal, revisen sis blocs de pisos, denuncien 11 persones per connexions il·legals i aixequen quatre actes de trànsit
Els Mossos d’Esquadra, amb el suport de la Policia Municipal de Girona, van desplegar dilluns 24 de novembre un ampli dispositiu al barri de Domeny de Girona que va acabar amb la descoberta d’un cultiu de marihuana i diverses defraudacions de subministrament elèctric.
Cap a primera hora del matí, una quarantena d’agents van entrar en un domicili del carrer Josep Maria Prat i Roca, després de rebre diverses informacions i queixes veïnals que apuntaven a una possible plantació de marihuana i connexions il·legals a la xarxa elèctrica.
La intervenció, que va comptar amb efectius de l’Àrea Regional de Recursos Operatius de Girona (ARRO), la Unitat d’Investigació i de Seguretat Ciutadana dels Mossos de la comissaria de Girona, va permetre desmantellar un cultiu de marihuana d’unes 250 plantes.
De 48 pisos: 19 amb frau
Durant el dispositiu, els tècnics van revisar les instal·lacions elèctriques de sis blocs de pisos d'aquest carrer i van comprovar un total de 48 immobles. Van comprovar que en 19 d’aquests hi havia connexions fraudulentes a la xarxa, i es van identificar 11 persones que se’n beneficiaven, totes elles denunciades per frau elèctric.
Denúncies i retirada de vehicles
La Policia Municipal va col·laborar en la regulació del trànsit al carrer afectat i durant l’actuació els agents locals van aixecar quatre denúncies per infraccions de trànsit i retirar tres vehicles i una bicicleta, aquesta última per estar lligada incorrectament a un fanal.
En total, durant el dispositiu es van identificar 11 persones, cinc amb antecedents, i es van controlar 16 vehicles, segons confirma el cos policial.
